Karácsony Németh Szilárdnak: Döbbenet, de nem én utasítottam, hogy legyen magas a két társasház számlája

Szombaton az RTL Klub Híradója számolt be róla, hogy két csepeli panelházban is több mint százezer forintos távhő-számlát állítottak ki a lakóknak. Bár nem sokkal később kiderült, hogy a még a mostani helyzetben is rendkívül magas összegek oka az volt, hogy a két társasház ügyeit intéző Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezetnél hibát vétett egy azóta már elbocsátott munkatárs, Németh Szilárd mégis keményhangú közleményben szólította fel Karácsony Gergelyt, hogy vizsgálja ki a történteket, járjon közben, hogy sztornózzák a számlákat és kérjen bocsánatot.

Nem késett sokat a főpolgármester válasza sem, amint azt a 444 kiszúrta. Karácsony a Facebookon reagált a történtekre, mint írta, még egy rezsibiztosnak sem árt tájékozódnia, mielőtt Facebook-posztot ír.

Németh Szilárd felháborodott és a baloldalt, sőt engem okol, amiért két csepeli ház lakói magas számlát kaptak a Főtávtól. Döbbenet, de nem én utasítottam a Főtávot, hogy annak a két társasháznak legyen magas a számlája, már az is mókás, hogy ez egyáltalán bárkiben felmerül, hanem a panelház ügyeit intéző Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet munkatársa hibázott, akit azóta el is bocsátottak

– írta Karácsony, aki egyúttal jelezte, hogy a jövő héten egyeztet a Főtáv és szövetkezet arról, hogyan oldják meg a problémát úgy, hogy a lakókat ne érje kár. Megemlítette továbbá azt is, hogy éppen Brüsszel felé tart, hogy uniós vezetőkkel az EU-s pénzek mielőbbi hazahozataláról tárgyaljon. Ebből Karácsony szerint többek között lehetne fordítani a panelprogram folytatására, épületek felújítására, szigetelésére is, lényegében egy környezetbarát rezsicsökkentésre a fővárosban.