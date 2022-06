Oroszország megdícsérte Magyarországot Kirill pátriárka szankciók alóli kimentése miatt

– posztolta ki a Twitterre Mihail Uljanov, Oroszország bécsi ENSZ-nagykövete, amit elsőként a hvg.hu vett észre.

A magyar kormány jelezte korábban, hogy mindaddig blokkolja az orosz olajbehozatalra vonatkozó EU-s embargós döntést, amíg az orosz ortodox egyház vezetője le nem kerül a szankcionált személyek listájáról. Végül az orosz egyházfőt a magyar kormány nyomására eltávolították a listáról. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtök délután diadalmasan jelentette be a Facebook-fiókjában. Szijjártó úgy fogalmazott:

So the name of #Patriarch Kirill was removed from the 6th #sanctions package due to the firm position of #Hungary and its common sense and political will which prevented new serious problems. What was the position of other #EU states on this point? #Greece, for example?