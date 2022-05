Szülői Hang: Novák Katalin a családok érdekében ne írja alá a pedagógussztrájkot kiüresítő törvényt!

Nyílt levelet írtak a köztársasági elnöknek.

A Szülői Hang Közösség arra kéri Novák Katalint, hogy a családok érdekében ne írja alá a pedagógussztrájkot kiüresítő törvényt. Nyílt levelükben emlékeztették az államfőt, hogy a sztrájk

mint alapjog valós érdekérvényesítő ereje elengedhetetlen ahhoz, hogy a tárgyalások meghozzák a gyermekeink érdekét szolgáló eredményt.

A pedagógusok sztrájkjában nem a pillanatnyi kellemetlenségeket látják, hanem az alkotmányos érdekérvényesítő eszközt, amellyel elkerülhető, mérsékelhető az iskolák, óvodák színvonalának romlása a pedagógusok nem megfelelő anyagi, erkölcsi elismerése miatt.

Kérik Novák Katalint, álljon ki azért is, hogy költségvetésben a pedagógusoknak ne csak a maradék jusson, hanem annyi, amennyit a gyermekek és az ország jövője valóban ér. A Szülői Hang szerint éppen a sztrájk járulhat hozzá az intézmények színvonalas működéséhez azáltal, hogy

a pedagógusok ezzel a demokratikus eszközzel élve méltó anyagi elismerést és megfelelő munkafeltételeket harcolhatnak ki.

Ha a törvény hatályba lép,

jelentősen gyengül a pedagógusok érdekérvényesítő képessége,

várhatóan még többen elhagyják a pályát,

még kevesebben választják a pedagógus hivatást,

a pedagógushiány tovább nő,

a pedagógusok túlterheltsége egyre elviselhetetlenebbé válik.

Ez nem a pedagógustársadalom belügye, hanem az egész magyar társadalom tragédiája, ami közvetlenül érinti a családokat is, mert a gyerekek nem kapják meg az őket megillető színvonalas oktatást és nevelést, csökken az esélyük a továbbtanulásra, a hátrányos helyzetből indulók még kevesebb esélyt kapnak.

A pedagógusok sztrájkjoga közügy, amelytől nemzetünk jövője függ. Kívánatos lenne, hogy a pedagógusok a sztrájk nélkül is megfelelő megbecsülésben részesüljenek, de az elmúlt évek tapasztalatain alapuló sajnálatos tény, hogy sem a pedagógusok, sem a szakértők és a szülők jelzései nem bizonyultak elegendőnek; a tárgyalásos út a sztrájk nélkül nem hozott eredményt.

A pedagógushiány és a túlterheltség már most is mindennapi szenvedést okoz a gyerekeknek és a családoknak is.

Valamennyiünk közös érdeke, hogy a pedagógusok jogos elégedetlenségére érdemi megoldást találjunk! Kérjük, tegyen azért, hogy a magyar családokat közvetlenül érintő kulcskérdésben ne söpörjük a problémákat a szőnyeg alá! A jogi ellehetetlenítés és a retorziók kilátásba helyezése legfeljebb csupán a rend látszatát teremtheti meg, miközben a pedagógusok, a gyerekek és a családok továbbra is szenvedni fognak.

Kapcsolódó A közoktatás végéről ír felmérése alapján a PDSZ Brutális a szakemberhiány, a korfa pedig még sötétebb jövőt vetít előre.

Többször elhangzott, a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé a költségvetésben a pedagógusok szükséges és beígért béremelését. A Szülői Hang szerint azonban a költségvetés az ország jövőjét boldogulását szolgálja, az, hogy mire fordítják a közös forrást, elsősorban értékrend kérdése. A magyar családok gyermekeik szükségleteit helyezik első helyre, a költségvetésben ez mégsem érvényesül kellően, az ő nevelésükkel, oktatásukkal foglalkozóknak csak annyi jut, amennyi a többi területről marad.

Ennek a szemléletnek a gyors megváltoztatása első számú nemzetérdekünk, írta a Szülői Hang.