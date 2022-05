Exét és új párját is megverte a börtönből való szabadulása után

Megöléssel fenyegette a volt élettársát és új férjét egy férfi a szabadulását követő napon arra az esetre, ha az általa elkövetett bűncselekményről értesítik a rendőröket. De nem csak ez van az elkövető rovásán, hanem az is, hogy rendszeresen bántalmazta az új élettársát.

A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége büntetőügyben kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete és kapcsolati erőszak bűntette miatt állítja bíróság elé a férfit.

A Somogy Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfit tavaly júliusban bocsátották feltételesen szabadlábra. A férfi a szabadulását követő másnap ittasan felkereste a volt élettársát, mivel találkozni akart gyerekeivel. A terhelt azonban veszekedni kezdett a nővel, majd bement udvarukba és a szóváltás során őt és férjét is arcon ütötte.

A támadót végül a testvére vezette ki az ingatlanból, de a férfi továbbra is indulatosan viselkedett és közölte a sértettekkel, hogy megöli őket és rájuk gyújtja a házukat, ha értesíteni merik a rendőrséget, majd ugyanezt a fenyegetést pár perc múlva telefonon is megismételte.

Később a férfinek újabb párkapcsolata lett, melyből gyermeke is született. Pár hónap elteltével vele is egyre többet veszekedett, amelyek során az erőszakos férfi többször bántalmazta a nőt, így a fejét hajánál fogva az ajtófélfába ütötte, ököllel és tenyérrel is arcon vágta, karját szorította. A nő 2021 decemberében édesanyjához menekült a gyerekeivel a rendszeres verések miatt. Az ügyészség börtönbüntetést kért a férfire.