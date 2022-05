Telex: Lázár János felelhet a jövőben Budapest fejlesztéséért

A Telex arról értesült, hogy Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárság a Gulyás Gergely vezette miniszterelnökségtől az új pozícióját elfoglaló Lázár János építési és beruházási miniszterhez kerülhet át. A lap információi szerint Fürjes Balázs államtitkár a Budapest Fejlesztési Központ vezetése előtt már meg is tette a bejelentést.

Lázár az elmúlt években több ízben beszélt arról, hogy a vidék felkarolása sokkal fontosabb, mint a főváros fejlesztése, ezért már most arra számítanak többen, hogy a Budapest Fejlesztési Központ ebben a formában hamarosan be is fejezi működését. Erre utalnak azok az információk, amik szintén a Telex cikkéből derülnek ki: a lap arról értesült, hogy

a kormány tervei között már nem szerepel kiemelt helyen Budapest fejlesztése, erre azután jutottak, hogy a főváros nélkül is kétharmados győzelmet arattak a kormánypártok a választásokon.

Attól viszont nem kell tartani, hogy a fővárosi nagy projektek támogatás nélkül maradnának, így mindezektől függetlenül mérget lehet arra venni, hogy az olyan beruházások, mint a budai Vár építkezései vagy a városligeti munkálatok folytatódni fognak.