Jakab Péter: Magánügy, ha valaki közeledik a másikhoz

Az magánügy, ha valaki közeledik a másikhoz, egészen addig, amíg az a jog keretein belül történik. Amikor valami a jog keretit átlépi, akkor hatósághoz kell fordulni a sértettnek vagy a párjának

– mondta Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Magyar Hangnak adott nagyinterjújában, amikor a párt körül kirobbant zaklatási botrányról kérdezték. Az interjúban szó volt még a tisztújításon elnöki pozíciójában megerősített pártelnök szerepfelfogásáról, a Jobbikban zajló mozgásokról, politikai ellenfelekről és a párt jobboldali arcélének erősítéséről is.

Jakab az interjúban tagadta, hogy Szilágyi György a tavaly decemberi szabolcsi pártrendezvényen szólt volna neki, hogy erőszakoskodtak az élettársával. Szerinte annyi hangzott el, hogy az egyik jobbikos politikus közeledett Szilágyi barátnőjéhez. Jakab azt mondta, ha valakit valamilyen sérelem ért, oda lehetett volna menni hozzá, de ilyesmi nem történ, sőt szerinte az állítólagos zaklatást elszenvedő nő „mosolyogva távozott” a rendezvényről. Jakab a párttársát, Szilágyit vehemensnek nevezte, és emiatt is értetlenségének adott hangot, hogy nem védte meg azonnal a barátnőjét, ha valóban sérelem érte.

Arra a kérdésre, hogy a párt elnökeként továbbra sem szeretne-e tisztán látni az ügyben, Jakab így válaszolt:

Van egy állítás, van egy tagadás, én nem vagyok nyomozóhatóság, nem fogok kenetet meg látleletet venni. Ha az eljárás véget ért, akkor ebből levonom a megfelelő következtetéseket.

A Szilágyi György pártból való távozásáról szóló találgatásokat Jakab Péter úgy kommentálta: nagyon nehezen tud olyannal együtt dolgozni, aki a Jobbik tagjaként a belső használatra szánt levelet „kiküldi a Jobbik ellenségének”.

A Jobbik elnöke az ellenzéken belüli politikai ellenfeleiről is beszélt az interjúban. Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét olyan fideszes politikusnak nevezte, akit szerinte imádnak a fideszes szavazók, az ellenzékiek körében viszont a legelutasítottabb.

Márki Zay Péterről Jakab azt mondta, nem tart tőle, mert „nem tud vezetni”, ami szerinte a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az ellenzéki összefogás irányítása során is kiderült.

Ami a saját vezetői képességeket illeti, Jakab esetében ezt a közelmúltban épp a pártból azóta kilépő Stummer János kérdőjelezte meg, mondván: „Péter, mondjuk ki, az utóbbi két évben nem te vezetted, nem te irányítottad ezt a pártot.” Az erre vonatkozó kérdésre a pártelnök a lapnak úgy válaszolt:

rossz is lenne, ha egy ember irányítana egy egész pártot. Az szerinte az elnökség feladata.

Márki-Zay Péterrel Jakab szerint mindenesetre az a másik probléma, hogy „egyszerűen nem tud kompromisszumokat hozni, csapatban dolgozni”. Szerinte ez volt a miniszterelnök-jelölt bukásának az egyik legfőbb oka.

Ami a saját képességeinek korlátait illeti, arról Jakab azt mondta az interjúban:

Belőlem a lelkek simogatásának a képessége hiányzik,

ezért is kérte fel elnökhelyettesnek Potocskáné Kőrösi Anitát, aki ezt szerinte helyette fogja megtenni.

„Fontos, hogy megjelenjen a női empátia. Ő ezt elvállalta és nagy többséggel meg is választották” – kommentálta személyi döntésének indokait a pártelnök.

Arra a kérdésre, hogy Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselőre miért nem számít az elnökségben, azt mondta, olyan elnökhelyettesre van szüksége, aki a nap huszonnégy órájában Magyarországon van.

A párt választási kudarcának okaként a választások óta többen is azt jelölték meg, hogy a Jobbik az ellenzéki összefogásban elszürkült szereplővé vált. Jakab az interjúban azt mondta, nagyon sok régi jobbikos programpont ma is aktuális, és képviselni is fogják azokat. Szerinte az egységes ellenzéki programalkotás közben ezek háttérbe szorultak, de most újra elő fognak kerülni. Példaként említette erre a kémiai kasztráció ügyét, amelyet a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megtorlására tartana alkalmasnak a párt.

Jakab az interjúban előhúzta azt a tizenkét éve Orbán Viktorral szemben időről-időre felmerülő vádat, hogy előrehozott választásokra készülne.

Azt is el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor tart egy időközi választást mielőtt ráomlana az egész válság, hogy újabb 4 évre kapjon felhatalmazást

– mondta. Arra az ellenvetésre, hogy miért tenne ilyet a miniszterelnök pont a hatalmas választási győzelme után, a pártelnök azt mondta, lehet, hogy ilyesmi csak 1-2 év múlva fog bekövetkezni, hiszen brutális drágulás jön idén, de jövőre is.