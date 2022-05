Súlyosabb büntetést kapott a sikkasztással vádolt volt fideszes polgármester

Súlyosabb büntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék Álmosd volt fideszes polgármesterét, aki közpénzből szerelte fel az otthonát bojlerrel, plazmatévével, turmixgéppel és más műszaki cikkekkel. A hűtlen kezelésben a község akkori jegyzője is segédkezett, neki azonban nem változtattak a büntetésén, ő jogerősen is 456 ezres pénzbüntetést kapott.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a volt polgármester végig tagadta a tettét, a jegyző pedig ténybeli beismerő vallomást tett az eljárás során.

Elmondta, hogy a polgármester büntetését 1 év 5 hónapról 2 év börtönbüntetésre súlyosították, ám annak végrehajtását 3 év 6 hónap helyett 4 év próbaidőre függesztették fel. Emellett több, mint négymillió forintos vagyonelkobzást is elrendeltek K. I.– vel szemben.

A jogerős ítélet szerint K. I. 2014 és 2015-ben arra utasította az önkormányzat hivatalának egyik dolgozóját, hogy készpénzfelvételi utalványt állítson ki a részére. Ennek birtokában felvette az önkormányzati bankszámláról a rajta lévő összeget. A házipénztárba azonban már elmulasztotta ezt befizetni, azt csak „papíron” bevételezte, majd vásárlás előleg címén kiadásként könyvelte le.

K. I. az előleggel csak többszöri felszólítást követően számolt el 2016 januárjában, és olyan rendezvényekhez kapcsolódó számlákat, promóciós anyagokat csatolt be, amelyeket valójában meg sem rendeztek a településen, vagy nem az önkormányzat támogatta.

Ugyanez volt a helyzet a pár évvel korábbi rendezvényszámlákkal és okiratokkal kapcsolatban is. A „megtartott” rendezvényekről és a felhasznált forrásokról a képviselő-testületet a polgármester nem tájékoztatta, ezzel pedig megsértette a vagyonkezelés szabályait. Az élelmiszer-vásárlásokról szóló számlákat egy olyan egyéni vállalkozó állította ki, aki gazdasági kapcsolatban volt az önkormányzattal.

Az akkori polgármester úgy próbálta azt a látszatot kelteni, hogy a rendezvények megvalósultak, hogy a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó számlákon kívül arra utasított egy önkormányzati dolgozót, hogy utólagosan készítsen plakátokat a hivatali számítógépén a rendezvényekről.

A képviselő-testület, illetve az önkormányzat előzetes vagy akár utólagos jóváhagyása nélkül K. I. több háztartási eszközt, köztük egy konyhai robotgépet, gőzölős vasalót, továbbá egy LCD televíziót, egy Blu-Ray lejátszót és még egy bojlert is vett az önkormányzat pénzén.

A közel 360 ezer forint értékű tárgyi eszközöket be sem mutatta, azok leltárba vétele kizárólag a számlák alapján történt, a nyilvántartásuk lapjának megjegyzés rovatában pedig csak annyi szerepelt, hogy a polgármester személyes használatában.A bíróság megállapította azt is, hogy K. I. kezdeményezésére 2015. december 21-én a jegyző utasította arra a hivatal kifizetést ellátó köztisztviselőjét, hogy 448 ezres jutalmat fizessen ki a korábbi polgármesternek. Ezt az utasítást írásba is adta és kézjegyével ellátta.

A polgármester számlájára képviselő-testületi határozat nélkül a nettó összeg át lett utalva, azonban a kifizetés jogszerűtlen volt, a jegyzőnek sem jogszabályi, sem belső szabályzati felhatalmazása nem volt arra, hogy ilyen utasítást adjon.