Fiatal pár halt meg Egervárnál, 1 év 9 hónapot kapott a vétkes sofőr

Már az előkészítő ülésen ítéletet hozott a Zalaegerszegi Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki egy fiatal pár halálát okozta 2020 szeptemberében a 74-esen, Egervárnál.

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi beismerte a bűnösségét. és 1 év 9 hónap börtönre ítélték közúti baleset gondatlan okozása miatt. A férfit négy évre eltiltották a közúti vezetéstől is, de a vádlott és védője ez ellen fellebbezett.

A férfi két munkatársát szállította, az egyiknek igen, míg a másiknak pedig a vádlotthoz hasonlóan nem volt becsatolva a biztonsági öve.

A vétkes sofőr előtt egy személyautó, míg az előtt egy vontatóból és egy hozzá kapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvény haladt. A férfi egy bukkanó előtti útszakaszhoz érve megkezdte a két jármű előzését, azonban amikor a vontató mellé ért, kis mértékű balra kormányzást követően frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Fordnak, amelynek nő és férfi utasának is be volt kötve a biztonsági öve.

A Ford vezetője a karambol elkerülése érdekében jobbra kormányzott, de a balesetet már ő sem tudta elkerülni. Az ütközés következtében a két kocsi a mintegy 20-30 méterre lévő vízelvezető árokba borult. A baleset következtében a nő a helyszínen, az autót vezető párja a kórházba szállítást követően meghalt. A vétkes sofőr és az egyik utasa nyolc napon túli, a másik utasa pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

A balesete az okozta, hogy az útszakaszt ismerő sofőr úgy kezdte meg az előtte haladók előzését, hogy a forgalmi sávot olyan távolságban nem látta be, amely az előzés eredményes befejezéséhez szükséges lett volna, illetve a már megkezdett manővert a záróvonal megjelenése ellenére is folytatta. A bíróság egy év kilenc hónapra és négy év vezetéstől eltiltásra ítélte a bűnösségét beismerő férfit. Az ítélet nem jogerős, mert a közúti járművezetéstől való eltiltást a vádlott és a védője is megfellebbezte.