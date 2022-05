Gödi kutakban talált toxikus anyagok miatt aggódik az LMP

A törvény szerint ugyan nem veszélyesek ezek az anyagok, de nem számítanak barátinak.

Az LMP arra kéri az illetékes kormányhivatalt, hogy vizsgáljon ki egy gödi szennyezési ügyet, majd annak eredményéről tájékoztassa a lakosságot – írja az MTI. Keresztes László Lóránt (LMP), az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának elnöke keddi gödi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy

három kút vízminőségének vizsgálata során olyan anyagokat mutattak ki, amelyek a törvények alapján ugyan nem számítanak veszélyesnek, de toxikus hatásúak.

A problémára helyi civilek hívták fel a figyelmet – tette hozzá az ellenzéki politikus. Azt mondta, ezeket az anyagokat az akkumulátorgyártásban használják, és semmi keresnivalójuk nincs a talajvízben. Nem lehet tudni, hogy a helyzet milyen kockázatokat rejt, ahogy azt sem, hogy folyamatos szennyezésről vagy csak egy egyszeri esetről van szó.

A további vizsgálatokat sürgető Keresztes aggasztónak nevezte, hogy a vízügyi hatóságként eljáró katasztrófavédelem nem adja ki a vízminőségi vizsgálatok eredményeit, ezért közvetlenül a Belügyminisztériumtól kéri ki az adatokat. A képviselő arról beszélt, hogy „rendszerproblémákról” van szó, mert az elmúlt években „szétverték” a környezetvédelem intézményrendszerét. Hozzátette, már korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy szigorítani kell a veszélyes üzemek telepítésének feltételeit.

Az eseményen részt vett Fülöp Zoltán gödi ellenzéki képviselő is, aki azt kezdeményezi, hogy az önkormányzat saját hatáskörben legalább tíz vizsgálatot végezzen el. Hozzátette, emellett egy rendkívüli testületi ülés összehívását is indítványozta. Arra is kitért, hogy júniustól állandó zajmérést végeznek a Samsung-gyár környékén. Fülöp végül elmondta, hogy a gyár már jelezte együttműködési szándékát. Úgy fogalmazott: nagyon reméli, hogy a gyár a „vízügyben” és a „zajügyben” is együtt fog működni.