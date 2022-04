Orbán Balázs végre leírhatta a Twitteren, miben hisz a Fidesz

– ezt Orbán Balázs, a Fidesz politikusa, az előző ciklusban a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára írta ki a Twitterre. A kormánypárti képviselő ezzel feltehetően arra utalt, hogy nagyobb szólásszabadságra számít a közösségi oldalon azután, hogy azt megvásárolta a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója.

Azonban egyelőre nem túl valószínű, hogy Elon Musk tranzakciója bármit is változtat a Twitter működésén. Az adás-vételről szóló hírekben ugyanis az is szerepel, hogy az várhatóan még idén lezárul majd.

Now, that @elonmusk has bought Twitter I can finally write down what we DO believe in: God, Family, Country; and what we DON’T believe in: World government, Illegal migration, Gender politics.

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) April 27, 2022