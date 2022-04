Magánegészségügyben tűnt fel Papcsák Ferenc, üzlettársa korábbi klinikáját lerohanta rendőrség

Szakorvosi járóbeteg-ellátással foglalkozik az az üzleti vállalkozás, amelynek Papcsák Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelőbizottságának elnöke is résztulajdonosa lett egy másik társaságon keresztül – tudta meg a 24.hu.

A korábbi fideszes országgyűlési képviselő egyszemélyes cégével az Agora Medical Center Kft.-ben szerzett tulajdonrészt. A cég többségi tulajdonosa Vereczkey Attila orvos, aki azt a főként mesterséges megtermékenyítésre szakosodott klinikát is vezette, amit 2019-ben megszállt a rendőrség. Akkor az orvos lakásán is házkutatást tartottak a nyomozók, és emberi test tiltott felhasználásának üzletszerűen elkövetett bűntette gyanúja miatt indítottak eljárást.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás jelenleg is tart.

Továbbá információink szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) is eljárás zajlik. Úgy tudjuk, párhuzamosan több gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatban vizsgálódnak. Az adóhivatal megkeresésünkre azt közölte, hogy folyamatban lévő ügyben nem adhatnak tájékoztatást.

A nyomozás már javában zajlott a lombikbébi-klinikát működtető Versys Humán Reprodukciós Intézet Kft.-nél, amikor ugyanarra a XIII. kerületi székhelyre bejegyzett Agora Medical Center Kft.-be 2020 végén Papcsák – cégén keresztül – bevásárolta magát. A céggel, úgy tudjuk, a déli országrészben és külföldön szándékoztak terjeszkedni az alapítók.

Megkerestük a jegybank felügyelőbizottsági vezetőjét, aki azt mondta, hogy a koronavírus-járvány miatt az egészségügyi vállalkozást érdemben nem tudták elindítani, s bár 2020-ban 70 millió forintnyi eszközt vásároltak hitelből a cégbe, szerinte a vállalkozás valójában nem működik, és még nem döntöttek a tulajdonosok a további tervekről. Megkérdeztük tőle, honnan ismeri Vereczkey Attilát, és mit szól hozzá, hogy a korábban lombikbébi-klinikát vezető orvosnál is házkutatást tartottak, és jelenleg is nyomoznak a Versys Humán Reprodukciós Intézet Kft.-nél. Azt mondta, Vereczkey a barátja, a szóban forgó eljárást pedig „régi ügynek” nevezte.

Érdekes mellékszál, hogy nem Papcsák az egyetlen érdekes üzleti partner, aki beszállt Vereczkey mellé. A lombikbébi-klinikán indult nyomozás és rendőrségi razzia után az orvos üzlettársa lett Mihalovits Botond Tamás is, aki Bayer Zsolt mostohafia. A Fidesz-tag, kormánypárti publicista feleségének, Bayerné Matusovits Andreának 26 éves fia Papcsákhoz hasonlóan 10 százalékos tulajdonrészt szerzett az egészségügyi cégben. Bayer felesége az egészségügyben dolgozik, ő a főigazgatója az Országos Vérellátó Szolgálatnak.

Papcsákot arról is kérdeztük, hogy a 26 éves Mihalovits hogy került az üzletbe, erre azt mondta:

Mindenki ismer mindenkit.

Kerestük az ügyben Vereczkey Attilát is, akit a rendőrségi és a NAV-eljárásról kérdeztük volna, de nem reagált hívásainkra.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy Vereczkey Attila az elmúlt két évtizedben hosszú botránylajstromot hozott össze. A Nyírő Gyula Kórház Meddőségi Centrumának korábbi főorvosaként elítélték azért, mert 2003 és 2005 között megkárosított 88 nőt. Volt, akinek azt állította, daganat van a méhében, ezért meg kell műteni. 200 ezer forintot kért el, de a nő férje észrevette, hogy feleségét egy másik beteg ultrahangfelvételére hivatkozva akarták megműteni.

A Versys Humán Reprodukciós Intézet vezetőjét a Magyar Orvosi Kamara etikai bizottsága 2004-ben és 2006-ban is elmarasztalta, 2006 márciusában pedig jogerős ítéletben mondták ki róla, hogy meghamisította orvosi működési bizonyítványát, amit egy közbeszerzési eljáráshoz fel is használt.

Vereczkey egyébként meglehetősen rosszul járt azzal, hogy a Fidesz-kormány az elmúlt két évben államosította a hazai lombikpiacot. A Versys ugyanis másodmagával kimaradt a felvásárolt cégek köréből, ami azért is lehet fájó, mert szakmai források szerint a kormány bőkezűen, sok milliárdos összeggel fizette ki a volt tulajdonosokat. A G7 tavaly decemberben azt írta, hogy információi szerint a magyar állam képviselői a két magánkézben maradt magánklinika, a Reprosys és a Versys tulajdonosaival is tárgyalnak a felvásárlásról. Vereczkey számára ez volt az egyetlen esély, hogy a megváltozott törvényi feltételek között tovább működhessen a klinika, és az állam kifizessen érte egy komolyabb vételárat. Az Opten cégadatai szerint azonban a klinikát működtető cég továbbra is Vereczkey birtokában van.