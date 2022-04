Kilenc évet kapott az exét 14 éve megölő, Dominikán családot alapító szállodafőnök

Jogerősen kilenc év börtönre ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt az F. Lászlót, aki 14 évvel ezelőtt agyonverte a fiatal élettársát, Barbarát, majd Dominikára menekült és ott is kezdett új életet.

A táblabíróság annyiban változtatta meg az elsőfokú ítéletet, hogy nem az elbíráláskor, hanem a törvényi főszabály szerint az elkövetéskor hatályos Büntető Törvénykönyvet alkalmazta, mert az új törvény nem enyhébb lenne, hanem szigorúbb.

Az elbíráláskori jogszabályok alkalmazásával a szállodafőnököt kizárták volna a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. A másodfokú bíróság végül arra jutott, hogy F. László eshetőleges szándékkal követte el az emberölést, és ha nem is kívánta a nő halálát, belenyugodott abba, hogy az áldozata belehalhat a bántalmazásba. Arányosnak tartották a az elkövető kilencéves büntetését, ezért azt helybenhagyták.

A vádirat szerint a 46 éves férfi Nyíregyházán élt az élettársával. Kapcsolatuk nem volt kiegyensúlyozott, gyakran veszekedtek, a férfi többször is bántalmazta a huszonéves párját. A férfi 2008. május 3-án is megverte Barbarát, aki a velük közös telken, de külön lakrészben élő szomszédoktól kért segítséget, de mivel ők is tartottak a férfi agresszív viselkedésétől, ezért elzárkóztak ettől.

A férfi ezt követően beparancsolta a nőt a házukba, ahol tovább folytatta bántalmazását addig, amíg a nő el nem vesztette az eszméletét. A bántalmazás következtében Barbara minimum 32 sérülést szenvedett el. A férfi másnap magára hagyta az áldozatát és külföldre szökött.

Az asszonyra közös ismerősük talált rá a lakásban eszméletlen állapotban és értesítette a mentőket. A 22 éves nő egy héttel a kórházba szállítás után meghalt. A férfi külföldre menekült, és új életet kezdett a brutális gyilkosság után. Szállodát üzemeltetett és családot alapított. Tíz év után fogták el Dominikán.