Figyelmeztetést adtak ki a viharok miatt

Hűvös, felhős és szeles lesz a hétfő, záporeső, hódara zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat, néhol az ég is megdörrenhet. Az északi, északkeletei szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de intenzívebb záporok környezetében is lehet szélerősödés.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a Dunától keletre fekvő megyékre a zivatarok miatt. Azt írják,

elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

A szöveges figyelmeztető előrejelzés szerint hétfőn napközben főként a keleti és a középső országrészben egy-egy zivatar kialakulhat, amelyekhez legfeljebb viharos közeli (~60 km/h) széllökés és jégdarazápor társulhat.