444: Gyors és teljes átalakítást jelentett be a Corvinus Egyetem

444: Gyors és teljes átalakítást jelentett be a Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése teljes oktatási és kutatási szervezetét érintő átalakítást jelentett be, írja a 444. A lap szerint ezt egy rövid prezentációban küldték szét a munkatársaknak.

A mostani átalakítás a prezentáció szerint a korábbi része, amelyben megszűntek az egyetem önálló karai, csak intézetek és tanszékek működnek.

A BCE-n most 11 intézet működik, az új rendszerben is ennyi lenne, de a mostani egységeket nagyjából tudományterületek mentén 11 egyenlő méretű, nagyjából 50 fős intézményre vágnák, írja a lap.

Lényegében szétszednék az évtizedek során nagyjából kialakult struktúrákat, és más konfigurációban raknák össze újra. Pár tervezett változás: a korábban egész karnyi közgazdaság-tudományi területet egy intézetbe vonnák össze, a pénzügyet és a számvitelt két külön intézetbe bontanák, a kommunikációt összevonnák a marketing területtel, külön stratégiai menedzsment és ellátásilánc-menedzsment intézetet alakítanának ki, és létrehoznának egy fenntarthatósági intézetet „a gazdaságföldrajz, geoökonómia, fenntartható fejlődés, valamint a turizmus szakmai közösségek bázisán”.

A prezentációban szerepel egy dia az átalakítás folyamatáról is, amely szerint két hét alatt vinnék végig az átalakítást. Az intézetvezetőket csak múlt hét szerdán hívták be Anthony Radev elnök irodájába, aztán pénteken, értekezleten ismertették velük, mi is készül.

Jövő keddre már össze is hívták a szenátust, hogy véleményezze a javaslatot. Ezután már ki is írnák a pályázatokat az új intézetek vezetői pozícióira. A lap szerint az átalakítás folyamat és tartalma is sokakat felháborított az egyetemen.