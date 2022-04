Lázár János: Megmondtam, hogy Márki-Zay este tíz órakor politikai hulla lesz

Villáminterjú Lázár Jánossal arról, hogy mit ér a tizenkét százalékos egyéni győzelem Márki-Zay Péter ellen.

A következőt nyilatkozta nekünk pár napja: „A rendszerváltás óta most először indul egyéni választókerületben egy kormányváltásra készülő és nagy társadalmi legitimációval rendelkező ellenzéki szövetség miniszterelnök-jelöltje. Most először indul el ezen miniszterelnök-jelölttel szemben egy egyszerű kormánypárti képviselő. S ha ez az egyszerű kormánypárti képviselő legyőzi az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, azzal példátlan legitimációra, felhatalmazásra, súlyra és erőre tehet szert. Amivel majd élni tud az országos politikában.” Akkor most az a kérdés, hogy mit kezd ezzel a példátlan legitimációval, súllyal, erővel.

Először is azt, hogy lezárom a Hódmezővásárhelyet négy éve sújtó polgárháborús időszakot.

Továbbra is Márki-Zay Péter a polgármester.

Akkor is el kell érjük, hogy vége szakadjon a városunkat megosztó polgárháborúnak.

Ha MZP átveszi is a listás parlamenti mandátumát, és így lemond Hódmezővásárhely polgármesteri posztjáról, ott van még az időközi polgármester-választás, és ha azt is behúzná a Fidesz, akkor ott lesz egy fideszes polgármester a durván MZP-s többségű testület élén. Mondjuk, Esztergomban láttuk már, mit képes tenni egy várossal, ha a polgármester és a testülete nem ugyanazon az oldalon áll.

Én abban reménykedem, hogy a mai eredmény, mind a választókerületi, mind az országos, elgondolkodtatja, és jó útra téríti Márki-Zayt, legalább a hódmezővásárhelyi ügyeket illetően.

Az interjúnkban a „példátlan legitimáció, súly és erő” azt jelezte, hogy „Lázárból akár miniszter is lehet”.

Csak annyit állítottam, hogy ha valaki Magyarországon legyőzi egy legitim, fajsúlyos, fél esztendővel ezelőtt a választás megnyerésére is esélyes ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjét annak az egyéni választókerületében, az neki örökkévaló, visszavonhatatlan legitimációt biztosít a magyar politikában való részvételre.

Széles mosollyal azt mondta az iménti sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy „akkor most visszatér az országos politikába?”, hogy: „Már visszatértem!”

És nincs így?

Az nem zavar be a képletbe, hogy ön szerényebb különbséggel verte MZP-t, mint az átlagfideszes jelölt az átlagellenzékit?

A miniszterelnök-jelölt egyetlen választókerületben indult egyéni jelöltként. A 12 százalék különbség szerintem elég meggyőző.

Szóval mire lehet elég a következő Orbán-kormányban MZP egyéni legyőzése? Ön diktál Orbán Viktornak, hogy melyik tárcát óhajtja?

Jaj, dehogy diktálok én bárkinek is. Orbán Viktornak pláne nem. Márki-Zay legyőzése egyedül azt jelenti, hogy továbbra is maximális erőbedobással dolgozom a választókért, és igyekszem csökkenteni a felfokozott, egymásnak feszülő indulatokat, és igyekszem a legjobb tudásom szerint képviselni mindazon választókat is, akik most nem rám adták a voksukat.

Megelégszik szakpolitikával, mondjuk a vidékfejlesztéssel?

Semmi ilyen nem jár a fejemben. Négy nehéz éven vagyunk túl a választókerületemben, itt kívánom rendezni a sorokat.

Mindjárt kormányalakítás.

Nem, nem. Erre a kérdésre nem fogok válaszolni.

A minapi interjúnkban fajsúlyos személyes, országépítő víziókat vázolt. Például azt, hogy „öt-tíz éven belül a külföldiektől megvásárolva saját kézbe kell venni az élelmiszer szektort a termeléstől a földolgozáson át a nagy- és kiskereskedelemig”. Ami pedig a világpolitikát illeti, azt jósolta, hogy „a nyugati világ átrendeződik, a szerencsétlenkedő Európai Uniót nyilvánvalóan maga alá gyűri a lassacskán magához térő USA”, az oroszok karanténba kerülhetnek, és akkor a Roszatom is karanténba kerül, és akkor Magyarország kénytelen lemondani Paks 1 orosz fűtőanyagellátásáról, és kénytelen lemondani Paks 2 orosz felépítéséből. Kiútnak a következőt követelte: „Ha Közép-Európát tényleg elvágják az olcsó orosz energiától, akkor tessék föltőkésíteni, biztonságba helyezni a régiót, segítsenek befektetésekkel, legyenek jelen, tessék idehozni pénzt és technikát, engedjenek hozzáférést a nyugati sikerekhez; kezdhetik a robbanásszerűen fejlődő energiaiparral, amit az oroszok kizárása még inkább felpörget majd, és amiben egyébként már most sem állunk rosszul a rengeteg autógyárunkkal és azzal, hogy Magyarországon található Európa legnagyobb akkumulátor-előállító kapacitása”.

Igen, ezt mondtam. De most ünnepelni szeretnék, és a várost pacifikálni.

Ezekkel a víziókkal Vásárhelyen elmalmozhat, ám komoly kormányzati pozíció nélkül nem vehet részt a vágyott jövő felépítésében. És abba az alapkérdésbe sem szólhat bele, hogy mi lesz az USA-központú elképzeléseivel a nem éppen Amerika-barát Fideszben? Vagy hogy mi lesz, ha Amerika nekiáll megropogtatni Orbánt?

Most még azt próbálja feldolgozni Hódmezővásárhely, velem együtt, hogy a vártnál sokkal nagyobb arányban győztünk. Ennek súlyát kell mérlegelni, aztán fogok beszélni Orbán Viktorral arról, ha majd hív, hogy hogyan képzeljük a közös munkát.

Önnek az lett volna az igazi, ha a Fidesz csupán néhány mandátummal győz.

Miért?

Mert szűk többségben kevésbé lenne nélkülözhető Orbán számára.

Én azt nézem, hogy a jelenlegi válságos, háborús helyzetben az országnak az a jó, ha minél meggyőzőbb a kormány támogatottsága. És ez meglett. Ennél meggyőzőbb már aligha lehetne.

Arra mekkora esélyt lát, hogy az ország gazdasági állapota, az eladósodottság, a költségvetési hiány, az infláció, plusz a háború és a járvány akár most még fel sem mérhető gazdasági következményei kirántják a talajt a kormány alól, és a megélhetési nehézségek fokozódása villámgyorsan elpárologtatja Orbán támogatottságát?

Nem hiszem, hogy ez így történne.

Kizárja, hogy teszem azt, a ciklus fele előtt előrehozott választás jöjjön?

Kizárom. Abban viszont biztos vagyok, hogy emberpróbáló kormányzás jön. De ma este nem akarok ilyenre gondolni, mondom, ünnepelni szeretnék.

Ön azzal zárta a hétközi nagyinterjút, hogy „Márki-Zay vereségének az lesz az ára, hogy április 3-án este tíz órára politikai hulla lesz”.

És ez így is történt. Óra, percre stimmelt. Vége van.

De hát ezt az interjút meg azzal kezdte, hogy ki kell egyezzen MZP-vel.