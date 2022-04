A magyar kártyát is bevetették Vásárhelyen MZP és Lázár szent háborújában

Az egyik lesz az ász, a másik a tökfilkó.

Ha csak a famíliák lélekszámát nézzük, délelőtt fél tizenegyre Márki-Zay Péter előnyre tett szert Lázár Jánossal szemben a Csongrád-Csanád megyei négyes választókerületben. Elvégre a kormánypárti jelölt feleségével és két fiával érkezett (egyikük csupán tizennégy éves, tehát még nem szavazhat, másikuk az idén töltötte a tizennyolcat), MZP hét gyermeke közül öten is szavazókorúak, s ez a szülőkkel kiegészülve hét iksz.

De persze ez az előny a legkevésbé sem behozhatatlan.

Kis kitérő, ráérünk: emlékszik még valaki 2013-ból az akkor pártalelnök Pokorni Zoltán nyuszikás faviccére a Fidesz XXV. kongresszusáról? Ott voltunk! Idézzük: „Nyuszika talál egy jó nagy előnyt az erdőben, hazaviszi, de az előny nem fér be az ajtón, mire nyuszika megszólal: behozhatatlan előnyre tettem szert. Nos, ilyen, mármint behozhatatlan előny, csak a viccben létezik.” Na, speciel az az előny valóban behozhatatlannak bizonyult.

Választási napok délelőttjén állandó versenyszám a fotózkodás.

Ebben nem hirdetünk győztest, illetve azt rögzítjük: MZP közérthető, grandiózus vizuális üzenetet küldött, Lázár viszont intellektuálisat, metásat.

MZP miséről jött, a Szent István király templom hátsó traktusában ülte/állta/térdelte végig az istentiszteletet az övéivel, aztán az impozáns lépcsősor tetején társalgott (politikai értelemben vett) híveivel, majd kíséretével átvonult a tér túlfelére, leadni szavazatát. Üzenete direkt: én vagyok az istenfélő, hétgyermekes, keresztény képviselőjelölt (és miniszterelnökjelölt).

Lázár, miután szavazott, elgyalogolt az első útelágazásig, pontosabban a következő sarokig, jobbra fordult, megtett tíz métert, majd visszafordult (nem hátra), s lecövekelt. Lecövekelt a sajtóhad is, és a hadrendbe állt kameraerdő felvehette Lázárt a mögötte a végtelenbe (a következő keresztutcába) futó üres flaszterrel. Lázár beszélt egy percet, majd kérdésekre lehetőséget nem adva nekiindult tök egyedül az útnak, vissza se nézett.

Másfél perc baktatás a véges végtelenbe. Jó, nem egy tarrbéla, de hajaz rá, mindenesetre erős kép, kínál számos értelmezést.

De előbb még egy kitérő (még mindig ráérünk).

Mégiscsak ez a csupán négyévente visszatérő, országgyűlési választás nevű üstökös a mi szakmánk, az újságírás legfőbb ünnepe, így nem meglepő, hogy ég bennünk a csatatéri láz. Csakhogy mivel este hétig nincs szinte semmi írnivaló, pótcselekvésként mellékkörülmények boncolgatásába menekülünk. Most éppen abba, hogy míg Lázárt sajtótájékoztatott, a családja egy sofírozott kisbuszban várakozott, és csak akkor indult hazafelé, méghozzá egy másik (nem a végtelenbe vezető) úton, amikor Lázár, elköszönve a médiától, megmutatta hátát a fényképezőgépeknek. Pedig az lett volna logikus, hogy beül az asszony mellé, nem? De.

Szóval mit jelent ez a kép?

Tán azt, amit Lázár nálunk is megígért a minap, miszerint, ha nem nyeri meg egyéni választókerületét, akkor (minimum négy évre) felhagy a politizálással. És akkor ez a mozdulat a bekalkulált, büszkén viselt vereség címlapfotója lehet.

Vagy épp ellenkezőleg? A soha fel nem adás szilaj gesztusával van dolgunk?

Rejtély.

Na, de térjünk vissza a tényekhez, ahhoz, hogy a szavazását követő utcai sajtótájékoztatón miről beszélt a két képviselőjelölt.

Lázár szűkszavú volt, ledarálta, hogy:

a békére és a biztonságra szavazott (és nem tette hozzá, hogy „ez nem más, mint a Fidesz”, és azt sem tette hozzá, hogy „ez nem más, mint Orbán Viktor”)

„Márki-Zay úr egy még hozzá is méltatlan lejárató” megoldást alkalmazva a kampány utolsó két napjában telepakolta a választókerület postaládáit „lázározó szórólapokkal”

kéri a választókat, ne hagyják magukat becsapni

mindenki menjen el szavazni, és ha leszavazott, ezt a hírt ossza meg ismerőseivel a Facebookon.

MZP viszont bőbeszédűnek mutatkozott (vagyis semmi változás a korábbiakhoz képest), bárki kérdezhetett, a magyarul elhangzó kérdésekre magyarul, az angolul elhangzókra angolul válaszolt; sőt, szólóinterjúkat is adott:

úgy véli, a hat ellenzéki párttal és az őket segítő civilekkel „szent küldetést” teljesít: leváltják „az elmúlt ezer év legkorruptabb magyar kormányát”; jelezte, hogy „az egész világért harcolunk… a becsületes emberekért a tolvajok ellen”

szerinte most végre „nem szavazás van, hanem választás”

a levélszavazatos anomáliákra utalva kijelentette, hogy „nem sikerült megőrizni a választások tisztaságát”, és „az eredménytől függetlenül ez a választás nem szabad”

de noha „Orbán Viktor mindent megtett, hogy leválthatatlan legyen… mégis van esély leváltani őt”

miniszterelnökként az lesz az első tette, hogy csatlakoztatja hazánkat az európai ügyészséghez, mert ez az elszámoltatás és a „tisztességes ország” alapfeltétele

elmondta, esze ágában nincs „elzárni az orosz gázcsapokat”; szánalmas hazugságnak minősítette, hogy fideszes politikusok őt ennek ellenkezőjével vádolják, külön kiemelte Varga Mihály pénzügyminisztert, akit eddig nem hazudozónak ismert

azzal köszönt el (magyarul és angolul), hogy: Isten óvja Magyarországot!

Lázár János és MZP ma és az utóbbi napokban is gyakran sajnálkozott a mindent elöntő kampánymocsok miatt.

Mi két negatív kampányelemet tárunk olvasóink elé, egyet onnan, egyet amonnan.

Az ellenzék kampányfurgonját ma hajnalra ismeretlenek telefestékfújózták: MZP tekintete, orra s álla fekete csíkot kapott, feje fölé a „VÉGE” fölirat került; Orbán Viktor portréja mellé, ahol eredetileg az állt, hogy „hazudik, ezért fél vitázni”, a módosítás után a „CSAK Ő” olvasható.

Lázár János befeketítése kreatívabban zajlott: az ellenzéki aktivisták a kampányfinisben számos vásárhelyit ajándékoztak meg módosított magyarkártya paklival: a hátoldalakon sátáni Lázár portré mellett a horrorfilmekből ismert betűtípussal „MENNYIT IS ÉRSZ?” szöveg utal a képviselő legbalszerencsésebb karriert befutott mondatára. A lapok frontja a megszokott kollekció a tűz mellett didergő makk ásztól a kardjára támaszkodó tök alsóig; a plusz rajtuk annyi, hogy minden figura kapott egy-egy képregényes buborékot egyedi szövegekkel, mint például „a Tenisz szövetség elnökévé tettek, hisz láttam már teniszütőt, ehhez is értek! Onnan is dől a lé.”

Vajon mit mondana erre Pokorni nyuszikája? („Az egyik lesz az ász, a másik a tökfilkó.”) És mi mondana Tarr Béla? (Este megkérdezzük őket, hátha ráérnek.)