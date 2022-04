Donáth Anna: Nem bűnbakot kell keresni, ezért mindannyian felelősséggel tartozunk

– Írja Donáth Anna, a Momentum elnöke a Facebookon.

De nem szabad most egy-egy bűnbakot keresnünk. Ezért a bukásért ugyanis ellenzéki politikusként mindannyian felelősséggel tartozunk. Tegnap nem tudtunk élni a lehetőséggel, hogy megvalósítsuk azt az igazságos és emberséges Magyarországot, amiben hiszünk. De ez a mi országunk is, és a mi jövőnk is kockán forog. Ezért az a feladatunk, hogy a most érzett dühünket és csalódottságunkat teremtő erővé formáljuk. És hogy felkészítsük a lelkünket a következő időszakra. Mert a szabad Magyarországért folytatott küzdelem hosszabb és nehezebb lesz, mint azt bármikor is gondoltuk volna.