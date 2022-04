Novák Katalin: Ukrajna emberfeletti dolgot vár tőlünk

A megválasztott köztársasági elnök elárulta, kit tart jó vezetőnek.

Novák Katalin a Magyar Nemzetben hosszan méltatta az orosz–ukrán háború elől menekülők ellátását. Úgy vélte, az ukrán vezetés emberfeletti dolgot vár tőlünk, mert azt szeretné, ha a harcuk a mi harcunk is lenne.

Mi, magyarok a békesség oldalán állunk, a háborúból ki akarunk maradni.

Szerinte a jó vezető a hazájában élő emberek érdekeit tartja elsősorban szem előtt. Azt elismerte, értékeket is képviselni kell.

Az értékek melletti kiállás saját jogos érdekeinket figyelmen kívül hagyva felelőtlenség, az érdekek értékektől független képviselete pedig erkölcstelen.

Az egykori miniszter a kormány által gyermekvédelminek nevezett népszavazást nagyon fontosnak nevezte, mert szerinte most is olyan ideológiai hadviselés zajlik, amely most is zajlik.

Most vasárnap a négy »nem« a lehető leghatározottabb »igen« gyermekeink hosszú távú szellemi-lelki biztonsága mellett.

Az interjúban beszélt arról, hogy a tolerancia véleménydiktatúrába váltott, szerinte

a magukat toleránsnak tartók képtelenek elviselni az övékétől különböző véleményeket.

Sem most, sem köztársasági elnökként nem száll be személyeskedő vitákba, de nem lepte meg, hogy Ungár Péter megválasztása előtt mondott beszéde alapján tévesen arra következetett, az abortuszok szigorítását tervezi a kormány.

Novák Katalin sorsdöntőnek nevezte az idei választást. Szerinte az érték, hogy egy demokráciában időről időre a jövőt befolyásoló döntést lehet hozni.

A tét békeidőben is nagy, de most nem ilyen időket élünk.

Arra buzdít mindenkit, saját első választó fiát is, hogy a nemzet érdekeit szem előtt tartva húzza be az ikszet.