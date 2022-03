Novák Katalin beszéde nem jelenti az abortusz szigorítását

Az egykori Leninváros épp ellentétes pályát futott be, mint a volt szocialista iparvárosok. A rendszerváltozás után nemhogy leépült volna, de máig dübörög a nehézipara, ami az ország egyik legszegényebb régiójában kiemelkedő prosperitást okoz; még úgy is, hogy az emberek enyhén szólva nincsenek túlfizetve. A település baloldali fellegvár, sosem volt jobbos vezetése, de a Fidesz jelöltje, Koncz Zsófia most igyekszik elhódítani.