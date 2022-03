Orbán: A baloldal vért kínál az embereknek olaj helyett

Új Facebook-posztot rakott ki a miniszterelnök, amiben annyit ír:

Ezzel arra utal, hogy a Fidesz szerint a baloldal támogatja az olaj- és gázszankciókat Oroszország ellen, és hogy ők katonákat akarnak küldeni Ukrajnába.

Ezzel szemben Márki-Zay Péter a 24.hu-nak adott interjúban ezt mondja:

Küldene katonákat Ukrajnába?

Nem. És nem záratnék be kórházat. És a minimálbért sem törölném el. És azt sem szeretném, hogy ne fürödjenek az emberek. Ukrajna kapcsán se azt mondtam, hogy magyar katonákat küldenék a frontra, hanem azt, hogy ha a NATO katonai segítséget nyújtana Ukrajnának, azt én is támogatnám. De mit is mond Orbán? Azt, hogy a NATO minden döntését támogatja. Vagyis ugyanazt mondja, amit én. Ezek szerint Orbán Viktor is katonákat küldene Ukrajnába? Elmebaj.