Magyar Narancs: Simicskó jelölés nélkül vett át részeket a PhD-dolgozatába

Hat bekezdése megegyezik egy korábbi doktori disszertációéval. Simicskó reakciójában azt írta, kiváló minősítést kapott írására.

Simicskó István fideszes-KDNP-s politikus 2009-es doktori értekezésében hat bekezdést forrásmegjelölés nélkül, szinte szó szerint vett át korábbi munkákból – írja a Magyar Narancs. A lap szerint a korábbi honvédelmi miniszter Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig) című disszertációját még a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézményében, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen működő Hadtudományi Doktori Iskolában írta. A dolgozatban a hat bekezdésen felül volt még egy rész, ahol hiányosan tüntette fel a forrást, és nem jelezte, hogy szinte betű szerinti idézetről van szó.

Lakatos László nyugállományú mérnök vezérőrnagy 2001-es, A védelmi igazgatás helye és szerepe a honvédelem rendszerében című értekezéséből származnak az átvett idézetek a lap szerint (bár Simicskó a felhasznált irodalom alatt megemlíti Lakatos írását is, de a szövegben nem jelöli, ahol ezeket átvette). Egy bekezdést Benesóczky Imre és Kádár Pál 2004-ben megjelent, A honvédelmi tárca katasztrófavédelmi kötelezettségei és kapcsolódó igazgatási feladatok a haderő tízéves fejlesztésének tükrében című tanulmányából meríthetett a Narancs szerint. Itt az „Egy nukleáris baleset-elhárítási gyakorlatról (Budapest, 2004, OKF Tanulmányok)” néven említi az idézetet, ami voltaképp csak egy fejezetcím, de a szerzőket se tüntette fel, no meg a megjelenés helyét is.

Simicskót is másolhatták, Urbán Lajos nyugállományú altábornagy 2010. október 7-én megvédett, A tartalékos erők helye, szerepe, működésének aspektusai a magyar nemzeti haderőben című munkája még több szövegegyezést mutat. Majdnem 15 ezer karakternyi azonos szöveg van a két dolgozatban, viszont ahol Urbán épp megjelöli ezek forrását, ott Lakatosra hivatkozik. Az időrend miatt úgy tűnik, Urbán plagizálhatott Simicskóról.

Urbán nem reagált a lap megkeresésére, Simicskó azonban igen. Lekicsinylően arról ír, „PhD értekezésemet 2008-ban zártam le, és 2009 február 19-én nyilvános vitában védtem meg”, ráadásul summa cum laude minősítéssel (ez a legmagasabb szintet jelenti). A konkrét felvetésre nem válaszolva így ír:

Az értekezésemet követően több száz publikáció, több tucat PhD értekezés jelent meg hasonló témában, felhasználva az én doktori dolgozatomat, ami nagyon megtisztelő számomra. Örülök, hogy beleolvasott a PhD értekezésembe, remélem sokat tanult belőle. Javaslom, hogy felvételizzen az NKE kurzusaira, képezze magát, tanuljon és tanuljon. Addig is jó olvasást kívánok, és egyszer talán még, ha kellően szorgalmas Ön is elérheti a PhD fokozatot. Bármilyen további kérdése van, forduljon az NKE doktori iskolájához.

Az NKE és a doktori iskola április 5-re ígért választ azzal, hogy a plágiumkeresőjükön át kell futtatni a dolgozatokat. A Narancs arról is ír, Urbán és Simicskó jól ismerhették egymást a honvédelem világából. Azt is pedzegetik, hogy érthetetlen, a sok helyen vázlatos szöveg hogyan kaphatott summa cum laude minősítést. Végül megemlítik, Simicskó az egyik újbudai körzetben indul a kormánypártok jelöltjeként vasárnap, ellenfele a momentumos Orosz Anna lesz többek közt.