Návai Anikó reagált a plágiumvádakra

Interjút adott a 168 Óra internetes kiadásának Návai Anikó újságíró, akiről a The Wrap nevű amerikai filmes oldal írta meg, hogy plagizálta a Nők Lapjában megjelent, Scarlett Johansson színésznővel készített interjúját. A The Wrap azt írta, hogy a cikk korábbi nyilatkozatokból lett összeollózva, a magyar lapban megjelent interjúból viszont ez nem derült ki, sőt, a Nők Lapja főszerkesztője, Vass Virág szerint is Návai valódiként adta el az interjút. Azóta megszakították vele a kapcsolatot és a cikket is törölték a Nők Lapja honlapjáról.

Návai elmondta, hogy kétszer is próbált interjút kérni Johanssontól, de a Disney mindkét alkalommal nemet mondott. Az újságíró tagja a Golden Globe-ról döntő újságíró-szervezetnek, a támadások kereszttüzében álló Hollywood Foreign Press Associationnek (HFPA), mely ellen per is indult, és melyet a szervezettel szemben felmerült számos etikai vád miatt egyre több hollywoodi sztár is bojkottál.

Návai ezért elmondása szerint kénytelen volt más módszerhez folyamodni, hogy elkészüljön a cikk:

Leültem, és végigolvastam a HFPA keretein belül, Scarlettel készült 18 interjút, újra megnéztem a saját TV-interjúimat, és felidéztem azt a beszélgetést, amit az egyik teremből a másikba sétálva folytattam Scarlett-tel a Házassági történet sajtónapján elhíresült budapesti látogatásáról a budapesti polgármesternél.

Az újságíró kijelentette, hogy a Nők Lapja „nem filmes, hanem egy nőknek szóló életmódmagazin”, ezért nem az volt a dolga, hogy a Fekete Özvegy című filmről beszélgessen, hanem hogy a színésznőről írjon egy „szerelmeslevelet”, amelyből kiderül, hogyan lett Johansson világsztár.

Arra a felvetésre, hogy a probléma az volt, hogy az olvasóknak nem volt egyértelmű, hogy itt nem egy friss interjúról van szó, hanem régebbi beszélgetésekről, Návai úgy válaszolt:

Értem a kritikákat. De ha az ember újságíró és van a fiókjában 18 interjú, amit Scarlett Johansonnel készített, amelyben benne van a színésznő egész élete, és minden szót ő mond, akkor miért baj, ha az újságíró ezt felhasználja? Ha egy újságírónak megtiltják, hogy korábbi interjúiból dolgozzon, akkor megtiltják azt, hogy írjon. Mindenki használ korábbi interjúkat, ez bevett gyakorlat. A cikk bevezetőjében nemhogy nem szerepel, hogy most került volna sor az interjúra, hanem az szerepel benne, hogy korábban hússzor találkoztunk. A címlapon az a címe, hogy »Scarlett Johansson – Budapesti emlékek«. Ebből és a bevezetőből is világos, hogy a cikk korábbi interjúkból áll.

Návai úgy véli, hogy korrektül járt el, hogy miután a Disney kétszer sem engedélyezte az interjúkészítést, és a lehetőségein belül megpróbálta a legjobb tudása szerint megoldani a feladatot.

