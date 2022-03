Még mindig védett területen áll a Csipak-villa, Tordaiék feljelentést tesznek

Két ellenzéki politikus szerint a Sára Botond vezette kormányhivatal elszabotálta a bontási határozatot.

A Sára Botond vezette Kormányhivatal hibájából még mindig áll az illegális, természetpusztító Csipak-villa: Jámbor Andrással közösen feljelentést teszünk.

Így indul Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjének Facebook-posztba oltott közleménye. A Csipak-villa legendásan hosszú történetet futott be Buda felkapott fertályán: a hatalmas épület és túlépített környezete illegálisan belelógott a védett erdőbe, de hosszú évek jogi hadakozásával sem sikerült elérni a visszabontást.

Tordai és a VIII-IX. kerületi képviselő-jelölt Jámbor szerint Budapest Főváros Kormányhivatala (amit Sára vezet) hibájából maradhat fenn a villa mégis. Tordaiék egy korábbi Facebook-poszt alapján felidézik az előzményeket:

Csipak Péter 1800 nm-es palotát építtetett a budai Fenyőgyöngye közelébe, de a még jobb kilátás kedvéért egyszerűen feljebb tolták a villát. Ehhez több mint 2300 nm(!) területet hasított ki a védett erdőből, egyszerűen lekerítve a köztulajdonban álló zöldterületet, kivágatva az ott álló fák nagy részét. Csipak Pétert természetkárosításért már elítélték elsőfokon két év felfüggesztett börtönre, de a villa bontásáról szóló 2011-es határozat csak nem tudott hatályba lépni.

2021 tavaszán a kormányhivatal el is rendelte a bontást. Az ingatlan mostani tulajdonosa szerint ez jogellenes, mivel a tízéves elévülési időn túl hozták meg a határozatot, azt pedig meg is támadták a bíróságon. Mivel Tordai és Jámbor szerint „Sára Botond és hozzá hasonlóan pártkatona elődei is elszabotálták” az intézkedést, feljelentés tesznek hivatali visszaélés miatt ismeretlen tettes ellen.