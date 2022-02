Lázár János szembemegy a Honvédség kérésével, élőben közvetítette a magyar csapatok vonulását

Hiába kérte a Magyar Honvédség, hogy senki nem osszon meg semmit a magyar csapatokról, Lázár János a hódmezővásárhelyi laktanya előtt élőben közvetítette, ahogy magyar hadigépjárművek útnak indulnak Ukrajna fel.

Lázár János egyébként felmondta a kormányzati álláspontot rövid bejelentkezésében:

Hódmezővásárhelyen vagyok, a vásárhelyi laktanyában kezdtem a napot ma reggel, ahol ezekben a napokban indultak katonák észak-keletre, az ukrán határra, ahol feladatuk és kötelességük a magyar határszakasz védelme és a Magyarországra érkező menekültek megsegítése. Magyarország kormánya megvédi az országot és az országhatárt is, és biztosítja magyar honfitársunk biztonságát is. Ezenkívül garantálni fogja a Magyarországra érkező menekültek megsegítését. Szeretném elmondani, hogy akik ma reggel elindultak, köztük sok hódmezővásárhelyi honvéd is van, akik a haza szolgálatát, a határ védelmét és a menekültek megsegítését vállalják. Nekünk az az érdekünk, hogy ebből a konfliktusból kimaradjunk. Ne hagyjuk, hogy bárki belevigyen, vagy belesodorjon bennünket. Nekünk a határok védelme és az emberek biztonsága az első és legfontosabb. Magyarország menedék és nem hadszíntér.