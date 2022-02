Horváth Csaba: Tegnap Iványi, ma én, holnap bárki, aki nem kívánja a rezsimet hatalomban tartani

Horváth Csaba, Zugló polgármestere közleményt adott ki arra reagálva, hogy az ügyészség házkutatást tartott a zuglói polgármesteri hivatalban.

Szerdán reggel az ügyészség munkatársai jelentek meg a Zuglói Polgármesteri Hivatalban, a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.-nél, valamint az otthonomban. A Központi Nyomozó Főügyészség korrupcióval gyanúsított meg. A mai napon megjelentem a Központi Nyomozó Főügyészségen és a gyanúsítással szemben panasszal éltem. A rám felrótt korrupciós cselekményt nem követtem el, a lelkiismeretem tiszta. Az ügy időzítése és indíttatása egyértelműen politikai. Ezt támasztja alá az is, hogy két nap múlva, az ellenzék közös listáján való szereplésem miatt már nem tehették volna meg, ezért volt így időzítve. Tudjuk mire számíthatunk ettől a rezsimtől. Két napja az elesettek szószólója, Iványi Gábor volt soron, ma én és holnap pedig bárki, aki nem kívánja ezt a rezsimet hatalomban tartani és ennek hangot is ad. A következő hetekben újabb és újabb támadásokra lehet számítani ellenzéki politikusok és közéleti szereplők ellen, ezeknek semmi más célja nincs, mint az ellenzéket lejáratni és az egységét bomlasztani. Néhány hét múlva a magyarok eldönthetik, hogy ilyen országban akarnak-e élni.

– írja a közleményben.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerda délután azt közölte, hogy befolyással üzérkedés és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást, amiben a zuglói fizetős parkolási rendszerrel kapcsolatos visszaéléseket vizsgálja. Gyanúsítottként hallgatták ki a polgármestert és egy volt helyi politikust.

Horváth Csaba nem tett vallomást, viszont panasszal élt a gyanúsítás ellen. A polgármester szabadlábon védekezhet – mondta el védője, Papp Gábor a 24.hu-nak. Mint mondta, a szocialista politikus a nyomozati anyagok megismerése után reagál majd az ügyben.

Mint írtuk korábban, házkutatás volt szerdán a zuglói polgármesteri hivatalban, egy önkormányzati cégnél és az MSZP-s polgármester, Horváth Csaba otthonában is. Később kiderült, a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt több helyszínen folytatott eljárást. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint, aki Zuglóban indul az ellenzék jelöltjeként a parlamenti választáson, mindez a SYS IT Services Kft.-t érintő nyomozással állhat kapcsolatban, ami egy számlagyáras ügyben került elő, korábban pedig a BKV informatikai rendszereit is üzemeltette.