Megbukott a hazugságvizsgálaton a 12 évvel ezelőtti máriapócsi gyilkos, életfogytiglant kértek rá

Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség azzal a B. Róberttel szemben, aki 12 évvel ezelőtt agyonvert egy 75 éves férfit Máriapócson, majd elvitte a pénzét.

Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyészség életfogytiglant kért a férfire azzal, hogy 35 év múlva vizsgálják felül leghamarabb azt, hogy feltételesen kiengedik-e.A vádlott vallomásával kapcsolatban pedig az alábbiakat mondta:

Azt elismerte a vádlott, hogy találkozott azon a héten a sértettel, és vele is italozott, ám azt tagadta, hogy járt is a lakásában. Ezt azonban cáfolta, hogy a DNS-e nyomát megtalálták az ablak kilincsén, és megbukott a poligráfos vizsgálaton is