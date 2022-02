Polt Péter elmagyarázta, miért van Völner Pál szabadlábon

Vizsgálták, hogy le kell-e tartóztatni, de arra jutottak, hogy nem.

Szilágyi György, a Jobbik képviselője a legfőbb ügyészt arról kérdezte, milyen szakmai érvek alapján döntött úgy az ügyészség, hogy „nem forszírozza” Völner Pállal szemben a személyi szabadságát érintő kényszerintézkedést (letartóztatását – a szerk.). Az ellenzéki politikusnak a Völner-botrány kirobbanása óta hiányérzete van, megítélése szerint ugyanis a másokkal szemben egyébként erélyes hatóságok túl elnézőek a volt államtitkárral.

Polt Péter azt válaszolta, hogy Völner Pál fideszes képviselőnél is vizsgálta a Központi Nyomozó Főügyészség a személyi szabadság esetleges korlátozását, de a büntetőeljárásról szóló törvény alapján arra jutottak, hogy esetében nem álltak fenn ennek jogi feltételei.

A legfőbb ügyész által hivatkozott paragrafus alapján arra lehet következtetni, hogy a hatóságok nem tartottak attól, hogy az egyébként nagyon súlyos bűncseleményekkel vádolt Völner Pál esetleg megszökne, elrejtőzne, a bizonyítást veszélyeztetné, újabb bűncselekményt követne el.

Mivel a jobbikos képviselő rákérdezett, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vezetője kiterjedt kormányzati kapcsolataira tekintettel szintén szabadlábon védekezhet-e, Polt Péter jelezte, hogy az ugyanabban az ügyben vádlott bírósági végrehajtó, Schadl György letartóztatását a bíróság március 8-áig meghosszabbította.

Korábban Völner Pál ügyében már Vadai Ágnesnek is jelezte a legfőbbb ügyész, hogy a vesztegetéssel és más bűncselekményekkel is megvádolt fideszes képviselő és a végrehajtói kamara elnöke esetében is külön-külön kellett mérlegelni, mi az arányos kényszerintézkedés