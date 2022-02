Jakab Péter szerint a kormány be fogja vezetni a kötelező oltást, mert nekik ez üzlet

Ő nem meggyőzni akarja a választókat, hanem tiszteletben tartani a döntésüket.

A koronavírus elleni kötelező oltás témájában adott rövid interjút a Blikknek kedden Jakab Péter, a Jobbik elnöke. A párt korábbi miniszterelnök-jelöltje ebben reagált a Mi Hazánk politikusa, Dúró Dóra vádjaira, miszerint a Jobbik kötelező oltás ellen indított petíciója csak egy kampányfogás. Jakab ezzel kapcsolatban azt mondta, azért most álltak elő a petícióval, mert a kormány nem tett le arról, hogy kötelezővé tegye az oltást.

A választások előtt viszont minden tiltakozó akció duplán fáj, ezért most lehet a petícióval elérni, hogy a kormány húzza be a kéziféket – elemezte az elmúlt hetek történéseit Jakab, emlékeztetve, hogy a három oltáshoz kötött védettségi igazolványról a petíció meghirdetése után le is tett a kormány.

Igaz, csak a választásokig. Utána be fogják vezetni, ha nem váltjuk le őket.

Jakab elmondta, az ellenzéki összefogásban konszenzus van arról, hogy kormányváltás esetén nem vezetnék be a kötelező oltást, és hiába állna elő később valaki mégis ezzel a tervvel, nem lenne meg hozzá a parlamenti többsége. Ezzel szemben a Fidesz és „csatlósai” Jakab szerint meglépné az intézkedést, nem egészségügyi, inkább anyagi megfontolásból.

Az oltás nekik üzlet

– fogalmazott Jakab Péter.

A kérdésre, hogy a kötelező oltás elvetése esetén milyen eszközzel érné el, hogy minél több ember beoltassa magát koronavírus ellen Jakab azt mondta, nem meggyőzni akarja a választókat, hanem tiszteletben tartani a döntésüket. Szerinte a polgárokat nem kötelezni kell, hanem gondoskodni róluk, így az új kormány biztosítani fogja az ingyenes teszteket minden oltatlan személynek, ha munkavállalás vagy egészsügyi ellátás miatt szükségük lenne rá.