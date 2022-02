Két csatorna is örömmel rendezné meg Orbán és Márki-Zay vitáját

Megkérdeztük a köztévét, az RTL Klubot, az ATV-t, a Partizánt és a TV-2-t is, hogy megszerveznének-e egy miniszterelnök-jelölti vitát.

Teret adnának-e az áprilisi választás előtt egy Orbán Viktor–Márki-Zay Péter-vitának, és ha igen, akkor ezt milyen körülmények között tennék?

– ezt kérdeztük meg a napokban öt különböző csatornától. Érdeklődtünk a több mint 100 milliárd forintnyi közpénzből működő köztévénél, valamint az előválasztás során jelölti vitát lebonyolító RTL Klubnak és az ATV-nek tettük fel a kérdést, illetve a Partizánnak is, miután a YouTube-csatorna szeretett volna jelölti vitát rendezni az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közt ősszel, de ez végül nekik nem jött össze. Emellett küldtünk kérdést a TV2-nek is, elvégre az egyik legnagyobb nézettségű országos csatornáról van szó.

Márki-Zay hívta ki Orbánt

A kérdést azt tette aktuálissá, hogy Márki-Zay Péter január 16-án vitára hívta ki Orbán Viktort, aki legutóbb 16 évvel ezelőtt, Gyurcsány Ferenccel állt ki nyilvános televíziós vitára. (Előtte 2002-ben Medgyessy Péterrel, 1998-ban pedig Horn Gyulával is vitázott Orbán a választás előtt – előbbivel hivatalban lévő kormányfőként, utóbbival kihívóként.) Azaz nem volt kormányfőjelölti vita 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban sem, ugyanakkor az idei választás egy valamiben bizonyosan különbözik az előbb felsoroltaktól: az elmúlt 12 évben a választások előtt szinte biztosra lehetett venni a Fidesz győzelmét, most viszont kiélezett, szoros küzdelem ígérkezik, amely jórészt annak köszönhető, hogy az ellenzék közösen indul, és körzetenként egy jelöltet állít a kormánypárti aspiránssal szemben.

Arról egyelőre megoszlanak a közvélemény-kutatások adatai, hogy a kormánypárti vagy az ellenzéki szavazóközönség a nagyobb, abban viszont egyetértés van, hogy nagyjából két, hasonló nagyságú politikai tömbről beszélünk. A két politikai vezető vitája ezért is lenne indokoltabb a korábbi választásokhoz képest, amikor a Fidesszel szemben egy töredezett, megosztott ellenzék vette fel a küzdelmet.

A tavaly év végi kormányinfón Orbán Viktor nem zárkózott el egyértelműen a vitától, de azt mondta, hogy a kampány kérdéseivel a kampányban kell foglalkozni (amely hivatalosan 50 nappal az április 3-ai választás előtt, tehát február közepén kezdődik). Hollik István, a Fidesz kommunikáció igazgatója azonban úgy reagált Márki-Zay kihívására: „Mindenki tudja, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök. Beosztottal pedig nincs értelme vitatkozni.” Megkerestük most a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető Havasi Bertalant is, hogy mi a kormányfő álláspontja a vitával kapcsolatban, de nem kaptunk választ.

Az ATV és a Partizán vállalná, az RTL Klub kivár

Kérdésünkre két csatorna reagált egyértelműen pozitívan. Az ATV sajtóosztálya azt írta a miniszterelnök-jelölti vitáról: „Az ATV minden jelentős politikai vitának szívesen teret ad, így a miniszterelnök-jelölti vitának is. Az elmúlt években több vitaműsor volt a csatornán, ahol a résztvevők korrektnek tartották a televízió hozzáállását, és ezen műsorok kiemelkedő nézettséget hoztak. Amennyiben lehetőség nyílik egy ilyen műsor sugárzására, a szerkesztőség célja egy fair, izgalmas, érdemi vita lebonyolítása lesz.”

A Partizán szintén vállalna ilyen vitát. Gulyás Márton, a YouTube-csatorna vezetője azt írta a 24.hu-nak, hogy

természetesen örömmel megszerveznénk az esetleges vitát, és biztosítanánk ehhez a lehetőségeket, a szerkesztőségi autonómiánk megtartása mellett.

Hozzátette: „Amennyiben reálisan felmerül ennek a lehetősége, úgy a konkrétumokról – technikai feltételek, moderációs elvek, lehetséges témakörök – is szívesen számot adunk a nyilvánosságnak, jelenleg azonban ez túl messze van ahhoz, hogy érdemben a részletekről tájékoztatással szolgáljunk. Az érintettek felé a miniszterelnök-jelölti vita lehetőségéről kommunikálni fogunk, innentől kezdve a vita megrendezése rajtunk nem fog múlni.”

Az RTL Klub egyelőre kivár. Azt közölték, hogyha egy ilyen vita reálisan felmerül, akkor döntenek majd a kérdésben, egyelőre a felvetés túl hipotetikus még számukra. A TV2 egyelőre nem reagált érdeklődésünkre, ahogy az idén már 130 milliárd forintból működő közmédia sem.

Orbánon múlik lesz-e vita, neki viszont nem érdeke – még

Arról, hogy a kormányfő miért vonakodik a nyilvános, élő vitától részletesen beszéltünk múlt heti Háromharmad adásunkban is.

Egyelőre nem is nagyon lehetséges olyan okot említeni, amiért a miniszterelnöknek érdeke lenne egy ilyen vita: felesleges kockázat lenne egy olyan helyzetben, amikor a Fidesz előnyét mérik többen is, hiszen egy ilyen szituációt Orbán nem feltétlenül tudna kontrollálni, Márki-Zay Péter viszont képes a váratlan, meglepő húzásokra, ráadásul az előválasztás során megmutatta, hogy jól szerepel az ilyen helyzetekben. Ráadásul az a magabiztos Orbán-kép is sérülhet a vita során, amelyet a kormányzati médiabirodalom épít évek óta, és nem szabad elfelejteni, hogy a kormányfő sem őriz jó élményt az ilyen vitákról: valójában csupán egyszer, Horn Gyulával szemben tudott egyértelműen jól szerepelni 1998-ban, de például konszenzus van arról, hogy a 2006-os, Gyurcsány Ferenccel folytatott vitát elvesztette.

A vita mellett szól ugyanakkor a választói igény: egyelőre nem született még ilyen tárgyú közvélemény-kutatás, de nyilvánvalóan óriási lenne a nézettsége egy ilyen műsornak. Feltehetően az ellenzéki szavazók nagy többsége pártolna egy ilyen vitát, de nem kizárt, hogy a kormánypártiak közt is akadnak olyanok, akik szerint jó lenne egy újabb miniszterelnök-jelölti vita 16 év után Magyarországon.