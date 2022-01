Hadházy Ákos szerint kormányváltás esetén akár Pintér vagy Kásler is bíróság elé kerülhet

Hadházy Ákos a Partizán ’60 című műsorának vendégeként beszélt arról, hogy milyen szerepet szán neki Márki-Zay Péter választási siker esetén. A jelenlegi országgyűlésben független képviselőként ülő, de áprilisban egyéniben a Momentum színeiben induló Hadházy azt mondta, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje arra kérte fel, hogy tárca nélküli miniszterként irányítsa az újonnan felállítandó korrupció elleni ügynökség vagy hivatal munkáját.

Arra a kérdésre, hogy mi lenne a sikeres működés egy ilyen szervezet esetében, Hadházy azt mondta, az jelentené a sikert, ha a mostani politikusok, akik felelősek a korrupciós ügyekért, bíróság elé kerülnek, akár miniszteri szinten is. Konkrét példával is szolgált: szerinte elég sok miniszter lehet érintett, és kérdésre válaszolva azt mondta, akár Pintér Sándornak vagy Kásler Miklósnak is van annyi a rovásán, hogy bíróság elé kerüljenek. Az ilyen esetek jogi megalapozottságán kell majd dolgoznia az új korrupcióellenes szervezetnek – mondta Hadházy Ákos. A teljes adás itt nézhető meg.