Márki-Zay: Orbán Putyin és a kínai kommunisták beosztottja

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt korábban vitára hívta ki Orbán Viktor miniszterelnököt, amire a Fidesz szóvivője, Hollik István következőképpen reagált: „Beosztottal nincs értelme vitatkozni”, arra célozva, hogy szerintük az ellenzéki oldalon Gyurcsány Ferenc DK-elnök a főnök és mindenki az ő beosztottja, függetlenül attól, hogy Márki-Zay éppen Gyurcsány feleségét, Dobrev Klárát győzte le az előválasztáson.

– A hat párt összefogásában egy csomó kérdésben nincs egyetértés, tehát nincs főnök, nincs beosztott sem. De ha ez lenne a logika, akkor én miért állnék ki Orbán Viktorral? Akkor rögtön Putyint kellene kihívjam vagy rögtön a Kínai Kommunista Pártot. Ha Orbán nem tudja a kínai kommunisták nélkül eldönteni, hogy a mi pénzükből merre menjen a vasút, vagy nem tudja Putyin nélkül eldönteni, hogy támogathatja-e az úzvölgyi temető megmaradását vagy el kell-e zárni a gázcsapot Ukrajna felé, akkor Orbán Viktor egy beosztott – fejtette ki Márki-Zay Péter az ATV műsorában.

Márki-Zay Péter egyébként biztos benne, hogy lesz miniszterelnök-jelölti vita, bármit mondjanak is a Fideszben. Addig fogja ugyanis erőltetni a vitát, amíg már Orbán Viktor híveinek is kínos lesz az elutasítás, és felteszik a kérdést: miért is nem mer kiállni egy vitára?

Aki nem mer kiállni egy vitára, azt a sajátjai is a gyengeség jelének tartják majd – mondta Márki-Zay.

A politikus elmondta, hogy az ellenzéki pártok megegyeztek a közös programról és ebben az is szerepel, hogy ha győznek, akkor öt éven belül euróval fizethetünk.