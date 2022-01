Lopni akart, észrevették, elütötte az őt lebuktató személyt, majd továbbhajtott

Egy autós a múlt héten dél tájban lopási szándékkal behajtott a fővárosban egy XVIII. kerületi telephelyre. Miután észrevették, a telephely egyik munkatársa vissza akarta tartani a férfit. Ezt látva az elkövető sietősen autóba ült, majd elindult és elütötte az előtte álló férfit, ezután pedig megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott. A gyalogos könnyű sérülést szenvedett, közölte a rendőrség.

A férfit pár napra rá el is fogták. Kiderült, hogy a 21 éves elkövetőnek sosem volt jogosítványa, és a járművezetéstől is eltiltották; ezek miatt felelősségét külön eljárásban vizsgálják, továbbá a lopás körülményeinek tisztázása is folyamatban van.​