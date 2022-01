Bocsánatot kért a rendőrség a Kétfarkú aktivistáitól, mert jogellenesen akadályozta az aláírásgyűjtésüket

Hát ez igazán kedves. És most kivételesen nem cinikus akarok lenni, még ha utólag is, de azért ez teljesen korrekt tőlük szerintem.

– írja Kovács Gergely, az MKKP elnöke a Facebookon egy levél mellé, amelyet a megyei rendőrkapitánytól kapott. Ebben Kiss Attila rendőr vezérőrnagy azt írja, kivizsgálták, hogy a rendőrkapitányság munkatársai nem hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el az aktivistákkal szemben, így az intézkedés nem volt jogszerű.

Azt is hozzáteszi, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében megtette a szükséges intézkedéseket, az érintettektől pedig bocsánatot kér.

Korábban megírtuk, hogy helyt adott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kifogásának a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi határozatában, és közölte, a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság jogsértő módon járt el, amikor az aláírásgyűjtés befejezésére utasították a kétfarkús aktivistákat. Az MKKP is beszállt ugyanis a Fudan Egyetem és az álláskeresési járadék ügyében tartandó ellenzéki népszavazás szignógyűjtésébe.

A határozatban leírják a történetet is. Eszerint 2021. december 29-én a kétfarkúsok aláírást gyűjtöttek a város Kazinczy és Határ útjainak sarkán, amikor két rendőr megjelent kora délután. Kérték a közterület-használati engedélyeket, amikkel a gyűjtők nem rendelkeztek. Miközben összepakoltak, jelezték a rendőröknek (akik parancsnoka is a helyszínre sietett), hogy tudtukkal nem kell engedély aláírásgyűjtéshez. A parancsnok ezt másképp látta, szerinte tettüket a gyülekezési törvény szabályozza, előre be kellett volna jelenteniük a pultozást.

Az NVB határozata szerint a rendőrség rosszul hivatkozott a jogszabályokra, „jogi tájékoztatása szakszerűtlen volt”, tévesen állították, hogy a standolás a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik. Ezzel pedig meghiúsították az adott napi aláírásgyűjtést. Jogkövetkezménye nem lett az ügynek, hisz az NVB szerint a rendőrkapitányság parancsnoka megállapította, hogy az intézkedés jogszerűtlen volt, így a kapitányságnak „a további jogsértéstől való eltiltása okafogyottá vált”.