Koronavírus: Berobbant az ötödik hullám a háziorvos szerint

– Szignifikánsan megnőtt január első napjaiban a légúti tünetekkel a háziorvosokhoz forduló betegek száma, ez pedig azt mutatja, hogy szinte teljesen összeért a koronavírus negyedik és ötödik hulláma – mondta el az Infórádiónak Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének elnöke, országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, aki szerint mindez az omikron variáns gyors, robbanásszerű terjedésének köszönhető.

– A védőoltásoknak köszönhetően azért azt tapasztaljuk, hogy az omikron variáns esetében sokkal enyhébbek a tünetek, szinte náthaszerűek, illetve torokfájásra panaszkodnak a pácienseink. Azt is látjuk, illetve a Nyugat-Európából érkező hírekből is tapasztaljuk, hogy itt van az influenzajárvány is. Továbbra is azt szeretnénk kérni, hogy légúti tünetek esetén a betegek telefonon vagy egyéb csatornákon keresztül keresse fel háziorvosát, ne személyesen; a váróhelyeken történő fertőzést így lehet elkerülni – figyelmeztetett Békássy Szabolcs.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma szerint az új fertőzések több mint 11%-ért az omikron mutáció a felelős, a magánlaboroknál azonban már kétharmados arányt mutattak ki az omikron variánsból.