Felmondott az Index belpol szerkesztője, a Városházát támadó Anonymustól besokallt

Gabay Balázs, az Index belpolitikai rovatának szerkesztője otthagyta az újságot, majd egy részletes Facebook-posztban el is mesélte, miként zajlott a lapnál a munka és milyen politikai nyomásgyakorlást érzékelt, ami végül novemberben a felmondásához vezetett.

Gabay 2020-ban Szombathy Pál hívására csatlakozott az Indexhez, azt követően, hogy a lap Vaszily Miklós kormányközeli médiavállalkozó érdekeltségébe került, majd a korábbi szerkesztőségből szinte mindenki távozott.

Bízva a tapasztalatomban, elhatároztam, amíg nem jelennek meg gyanús cikkek az oldalon, és gyanús egyedek a szerkesztőségben, illetve tőlem sem „rendelnek” gyanús cikkeket vagy áramvonalasítják az anyagaimat, csinálom. Szombathy Pál saját személyét adta a kiegyensúlyozottság garanciájaként, és Bodolai Lászlóét. Öt hétre rá, hogy megérkeztem, ők „közös megegyezéssel” távoztak- írta, hozzátéve: búcsújuk nyomán megjelentek az első repedések a „szerkben”, sokaknak mélyütéssel ért fel, hogy elment az ember, aki miatt az Indexhez jöttek.

A Magyar Hang által idézett posztban Gabay azt írja, hosszú ideig „működött a dolog”, hiszen sokáig megszólalhattak/megszólalhatnak olyan kormánykritikus közéleti szereplők is, csakhogy „aztán megjelent pár közéleti ügyeket érintő, álnéven írt anyag”.

Ezek között – írta a volt szerkesztő – volt olyan, ami Rogán Antal feleségének elhíresült, 1,6 milliárdos földvásárlásáról szólt „némiképp a mundér becsületét védve”, aztán pedig a Mészáros Lőrinccel készült nem kimondottan kritikus hangvételű interjú. Míg előbbinél nem szólt, utóbbinál már jelezte kifogásait.

A kaput a Városháza eladásáról szóló cikksorozat tette be. Fogalmam sincs, hogy miért most sokalltam be, de abban biztos vagyok, hogy ez a sorozat az újságírás etikai normáival, szakmai alapelveivel szembe menve jelent meg. Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy ez esetben az Indexet platformként használta valaki, hogy politikai támadást hajtson végre az ellenfeleivel szemben