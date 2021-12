Negyvenkét esetben indult eljárás hálapénz miatt a tilalom első évében

Az idén január elsejétől bűncselekménynek minősül, ha valaki korrupciós előnyt nyújt vagy fogad el a közegészségügyben. A Népszava azt írja: a hálapénz betiltásának élesedése óta eltelt egy évben negyvenkét esetben tettek feljelentést vagy indítottak nyomozást olyan egészségügyi dolgozókkal szemben, akik különböző korrupciós és más bűncselekményekkel gyanúsíthatók. Erről a lap kérdésére Váradi Piroska rendőrezredes, a hálapénz-tilalmat is ellenőrző Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetője beszélt.

A lap arra volt kíváncsi, hogy a hálapénz betiltása óta milyen eredmények születtek a hasonló ügyek felderítésében. A rendőrezrede több olyan esetet is említett, amelyek szerinte megdöbbentőek voltak. Egy reumatológus orvos például odáig ment, hogy két rendelés között kitette a hálapénzt elutasító plakátokat, ám ahogy elkezdődött a rendelése, azt gyorsan el is távolíttatta. Megdöbbentő volt a rendőrtiszt szerint az az eset is, amikor az orvos a nővéreket használta a pénz beszedésére, hogy az idős betegeket benntartsák a kórházban. Előfordult az is, hogy egészségügy dolgozók komplett bűnszervezetben segítettek hozzá betegeket hamis védettségi igazolványokhoz. Utóbbiról az ezredes azt mondta, ez több mint „sima” korrupciós bűncselekmény, minthogy az ilyen esetekben megáll a hamisítás, az okirattal való visszaélés is gyanúja is.

A szándékos bűncselekmények elkövetésének a büntetőjogi mellett van munkajogi következménye is. Az illető munkaviszonya azonnal megszűnik és a törvényben előírt időtartam leteltéig, legtöbbször hosszú évekig, nem is tud elhelyezkedni a közellátásban. Azaz, ha egyszer valaki lebukik, nem marad esélye az ismétlésre

– figyelmeztetett a súlyos következményekre az NVSZ főosztályvezetője.

A hatóság közölte, hogy minden egyes, a hálapénzzel kapcsolatos bejelentést megvizsgálnak, ezek gyakran az erre a célra rendszeresített ingyenesen hívható telefonszámon érkeznek, és a betegek mellett sokszor maguk az egészségügyi dolgozók a bejelentők.

Az NVSZ az idén március óta megbízhatósági vizsgálatokkal is teszteli az egészségügyet. Az ilyenkor generált mesterséges élethelyzetben egy-egy tárgyalótiszt játssza a beteg, a hozzátartozó szerepét, aki megkísérli megvesztegetni a vizsgált személyt. A rendőrök ilyenkor azt nézik, hogy az illető elfogadja-e a kenőpénzt, vagyis, hogy visszaél-e hivatali vagy a munkaköréből fakadó helyzetével. A tesztelés során rejtett eszközökkel kép és hangfelvétel is készül.

A megbízhatósági vizsgálatok során, mint közölték, körülbelül ugyanannyian utasították vissza a korrupciós összegeket, mint ahánynak elfogadták.

Arról, hogy a tesztelés során a rendőrük milyen összegeket kínálnak fel az egészségügyi alkalmazottaknak, Váradi azt mondta, általában húszezertől százezer forintig terjed az összeg, de van, hogy ennél is nagyobb.