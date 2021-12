Dobja sublótba az anorákot, jön az enyheség!

Azért a köd meg a pára szépen beragad majd északkeletre, de máshonnan a nyugati szél kifújja a nyákot.

Sok jóval a 2021-es év utolsó előtti napjára se kecsegtet az időjárás-előrejelzés, de azért lássuk, mit mond a Kiderül.hu! Többnyire párás és borult időt jósolnak december 30-ra, csütörtökre, bár a nyugati megyékben rövid időre fel-felszakadozhat a felhőzet. A Dunántúlon eshet is az eső napközben, majd némi szünet után este is.

Figyelmezzen vezetés közben, hisz a köd akár nappal is megmaradhat itt-ott.

Szellő alig lebben majd, 0 és 5 fok között várható a nappali csúcshőmérséklet, de a Nyugat-Dunántúlon enyhébb is lehet az idő. Késő este 0-7 fok közt mozog majd a hőmérséklet.

Szilveszter napján, december 31-én, pénteken még tovább csökken a felhőzet, leszámítva északkeletet. A nap elején északon és keleten gyenge eső lehet, ami északkeleten hajnalban ónos esőként érhet földet. A szélcsendes vidékeken pára, köd képződhet, máshol megélénkül a nyugatias szél.

Ez meg is hozza a felmelegedést, kora délután már 10-15 fok is lehet, ismét leszámítva a hűvösebb északkeletet.

Szombaton, 2022 első napján is marad az enyheség. Gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, sok helyen több órára kisüthet a nap. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye környékén maradhat csak tartós a felhőzet. Kelet felé eshet is az újévre virradó hajnalon. Erre a napra is jellemző lesz, hogy ahol nem fúj az akár viharossá is erősödő északnyugati szél, ott köd is képződhet. Hajnalban -2 és +7 fok között, nappal 10-14 fok között alakul a hőmérséklet, leszámítva a több fokkal hidegebb Szabolcsot.