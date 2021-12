Feljelenti a kormánysajtót a fővárosi közműholding vezetője

Jogi lépéseket tesz a BKM – Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója miután több, őt támadó cikk jelent meg róla a kormányközeli sajtóban – közölte a cég kedden a Facebookon.

Amint arról beszámoltunk, a Metropol arról írt, hogy Mártha Imre méregdrága villában él és méregdrága autóval jár, sokba kerülő luxusutakon pihen, hogy egyéb csecsebecsékre költ méretes összegeket, hogy munkaidőben posztolgat úszómedencében lubickolós képeket és hogy van egy 100 milliót érő Bentley-je is. A BKM erre úgy reagált, hogy Mártha korábbi életútja magyarázatot ad a vagyonára, például az, hogy a Cambridge-i Egyetemen szerezte a diplomáját és hogy több világcégnél is dolgozott.

A friss közlemény szerint a korábbi cikkek most már újabb hamis rágalmakkal is kiegészültek, és a hamis tényállítások súlyosan érintik Mártha személyiségi jogait, egy részük pedig rágalmazásnak minősül. Közölték:

A közösségi médiában korábban zárt körben hozzáférhetővé tett fotók engedély nélküli nyilvánosságra hozatala szintén önmagában is személyiségi jogot sért és személyes adattal való visszaélés bűncselekményének is minősülhet. Az a tény pedig, hogy az érintett médiumok egyes fotókat módosítva, manipulálva jelentettek meg, illetve meghamísított feliratokat montázsoltak rájuk, így az olvasókat is megtévesztették, – a jogsértések súlyát tovább növeli. A megjelent cikkek miatt a szükséges jogi lépések megindítására sor került.