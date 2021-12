Négy büntetőeljárás folyik Városháza-ügyben

Az úgynevezett Városháza-ügycsoporttal kapcsolatban összesen tizennégy feljelentés érkezett – írja a Hvg.hu. A témában Kocsis-Cake Olivio parlamenti képviselő kérdezte írásban a belügyminisztert.

Pintér Sándor tájékoztatása szerint a nyomozóhatóság egyesítette a feljelentéseket, így jelenleg négy büntetőeljárás van folyamatban csalás, befolyással üzérkedés, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Mint arról korábban írtunk, másfél éve egy ismert, a leggazdagabb magyarok listáján előkelő helyen szereplő milliárdos komolyan érdeklődött a Városháza iránt. A tárgyalásokon közvetítők képviselték az érdeklődőt, a megbeszélések azonban egy idő után megakadtak. Az ügyben tárgyalt Budapest Főváros Vagyonkezelő Központjának vezetője is, aki az egyik találkozón – amint azt hanganyag is bizonyítja – közölte, hogy „3,9 hektárt eladnánk”. A főváros szerint valóban született egy előkészítő anyag az értékesítésről is, de ezt a lehetőséget elvetették.