Szijjártó kamuzhatott a Seychelle-szigetekről

Egy kedd hajnali reptéri bejelentést szentelt Szijjártó Péter annak, hogy hatályba lépett Seychelle-szigetekkel kötött egyezmény, amely vakcinaigazolások kölcsönös elfogadásáról szólt. Ahogy Szijjártó fogalmazott: „a koronavírus ellen beoltott magyar állampolgárok az oltóanyag típusától függetlenül szabadon, karanténkötelezettség nélkül, egy negatív PCR-teszt bemutatásával utazhatnak a Seychelle-szigetekre”.

Több olvasónk is jelezte, hogy kamugyanús Szijjártó bejelentése.

“A miniszter úr vagy félrebeszél vagy hazudik vagy átverték a seychellesiek. Ugyanis oda az elmúlt hónapokban is és most is, oltástól függetlenül egy negatív PCR teszttel lehetett utazni” – hívta fel a figyelmünket az egyikük.

Utánanéztünk a helyi szabályozásnak, eszerint csak egy negatív PCR-teszt kell az országba való bejutáshoz, még oltási igazolás sem szükséges. Ez hosszabb ideje így van és nemcsak Magyarországról, hanem általában az összes országból érkező utazókra érvényes, kivéve az omikron variáns miatt pár afrikai országból megtiltották a belépést. Vagyis az egyezmény megkötése és életbe léptetése semmilyen könnyítéssel nem jár a magyar turisták számára.