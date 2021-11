Az oltási akcióhét kezdeti sikere miatt ismét téma a regisztráció eltörlése

A Magyar Szocialista Párt keddi sajtóközleményében követeli, hogy folytassák a regisztráció nélküli oltási kampányt, mert szerintül ezzel a módszerrel sokkal többen veszik fel az oltást.

A párt érvelését a számok is alátámasztják. Ahogy már beszámoltunk róla, hétfő délig mintegy 51 ezer oltást adtak be, a beadott oltásokból 42 ezer harmadik, mintegy 7 ezer első, a többi, nagyjából 2 ezer második oltás volt. De megvan a hétfői nap teljes statisztikája is: e szerint első oltásból 18 548-at, másodikból 7 094-et, harmadikból pedig 105 582 adtak be, csak hétfőn.

A szocialista párt közleménéyben hangsúlyozza, ha a Fidesz-kormány visszatér a korábbi „oltási kedvet visszafogó módszeréhez”, akkor a következményeket is vállalnia kell a későbbiekben. A regisztrációhoz való ragaszkodást az MSZP az Orbán-kormány beteges adatgyűjtési vonzódásának számlájára írja. A szocialisták szerint a regisztráció eltörlése az egyetlen megoldás az átoltottság arányának hatékony növelésére.

A regisztráció nélküli oltás lehetőségétől korábban elzárkózott a kormány. A 444.hu emlékeztet, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által már augusztus végén felvetett kérdésre Gulyás Gergely úgy reagált, hogy a regisztráció a legtöbb esetben elengedhetetlen. Így lehet megtudni ugyanis, volt-e már oltva az illető, és ettől függ az egészségügyi dolgozók beosztása is – tette hozzá a miniszter.