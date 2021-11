Parti Nagy Lajos: Még a NER urai sem tudták volna elképzelni, hogy ekkora gazemberekké válhatnak

Nemrég megjelent új kötetéről, az Árnyékporocskáról, valamint közéleti kérdésekről adott interjút a Népszavának Parti Nagy Lajos.

Egyebek mellett értékelte a rendszerváltozás óta eltelt évtizedeket, mint fogalmazott: „az azóta létezett rendszerről is kiderült, hogy finoman szólva sem fenékig tejföl, és még csak nem is erről a fasizmus felé lépkedő kis diktatúráról beszélek.”

Ami ma van, az lehet, hogy szükségszerű következmény, de szeretném hinni, hogy inkább csak kisiklás, egy ronda defekt a magyar demokrácia történetében. Ki gondolt erre ’90 táján: hogy egy ilyen pöfeteg, cinikus reprintje előáll az összes XX. századi kommunista vagy fasiszta diktatúrának, mely képződmény mindent, amit el lehet lopni, el is lop

– mondta az író a napilapnak. Ennek ellenére az első húsz évben megteremtődtek a demokrácia alapintézményei, „amiket ugyan most megpróbáltak rendesen szétverni, de mindenestül talán mégse sikerült. Ez a tizenkét év rányomja a bélyegét az elmúlt harminckét év megítélésére is. Abban bízom, ha valaki negyven-ötven év múlva visszanéz erre az időszakra, akkor reálisabban fog látni.”

Parti Nagy szerint senki nem akarhatta ezt a rendpárti diktatúrát, „csak túl édes lett a hatalom, és ellenállás hiányában mindent meg lehetett csinálni, és mindent meg is csináltak, ami az EU-n belül tehető, persze nem fekete autókkal és politikai letartóztatottakkal. Olyan törvényekkel, amiket a kétharmad urai írtak mások számára, a maguk érdekében.

Kisebb közösségben is létezik ilyen: ha valakinek nincsenek meg a fékjei, ellensúlyai, illetve van hatalma azokat lerázni magáról, akkor a végén eléggé szörnyeteggé tud válni. A holdudvara meg csak hízeleg, húzza neki, igazi fülbevalóság, vezérünk, napisten vagy. Is. Nem hiszem, hogy a NER urai ezt akarták volna: ők maguk sem tudták volna elképzelni, hogy ekkora gazemberekké válhatnak. Lehet, hogy vágytak rá, de nem tudták elképzelni. Most meg itt vannak.