Márki-Zay folytatta diplomáciai roadshow-ját

Diplomáciai vonalon is egyre erősebben dolgozik az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármesteri posztot is betöltő politikus nemrég Brüsszelben járt, és a negyvennyolc órás látogatás során mintegy húsz találkozót bonyolított le: európai biztosokkal és a nagy európai pártcsaládok vezetőivel is találkozott. Ezen a héten szerdán pedig Paul Fox brit nagykövetet fogadta Vásárhelyen.

A lendületben lévő Márki-Zay tegnap Marc Dillard amerikai ügyvivő meghívására diplomáciai képviseletek vezetőivel találkozott Budapesten, erről ma tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán.

Mint írja,

a megbeszélésen szó volt a 2022-es választásokról, ezen belül is a választási csalások megelőzéséről, a korrupcióellenes fellépésről, az új magyar alkotmányról, és a jogállamiságról is.

A találkozón az Egyesült Államok, Japán, Ukrajna, Hollandia, Írország és Ausztria diplomatái képviseltették magukat – olvasható a bejegyzésben.