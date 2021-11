Magyar Hang: több mint 30-an felmondtak a Semmelweis Egyetemen

A múlt hét végéig legalább harminc ápoló és több orvos mondott fel a Semmelweis Egyetemen, írja a Magyar Hang. A lap úgy tudja, a felmondások mögött többek között a rossz munkaszervezés, a túlterheltség, az orvosok és ápolók közötti bérfeszültség áll.

A Semmelweis Egyetem a felmondásokkal kapcsolatban a Magyar Hanggal azt közölte, nem igaz, hogy tömegesen hagyják el az intézményt az ápolók, érdemben ugyanakkor nem cáfolták a felmondásokkal kapcsolatos értesüléseiket. Válaszukban továbbá jelezték, az elmúlt fél év adatai alapján összességében a szakdolgozói átlaglétszám hét százalékkal több, mint tavaly május és október között.

Gulyás Gergely egyébként a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy a kormány felmondási tilalmat vezet be a rendvédelemnél és az egészségügyben. A döntéssel kapcsolatban Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújában azt mondta: a döntéstől „senki sem boldog”, de olyan helyzet van, akkor be kell látni, hogy bizonyos szakmákból ilyenkor nem lehet távozni.