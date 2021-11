Nyomozást rendeltek el egy XXII. kerületi telekeladás miatt

A Nemzeti Nyomozó Iroda elrendelte a nyomozást annak a fővárosi ingatlannak az értékesítése miatt, amelynek ügyében Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő tett feljelentést korábban – írja az MTI.

A kormánypárti képviselő múlt héten mondta el, hogy a sajtóban a napokban jelent meg egy titokban rögzített felvétel, amelyen két férfi egy fővárosi telek megszerzéséről beszél. Hozzátette: a sajtó feltárta, hogy a XXII. kerületben egy ipari területről van szó, amelyet Grébics Ingatlan Zrt. vásárolt meg bruttó 101 millió forintért a Fővárosi Önkormányzattól.

Erről korábban itt írtunk hosszabban:

Budai Gyula a múlt héten közölte: a hangfelvétel és a sajtóban megjelent információk alapján megalapozott a gyanú, hogy az ismeretlen tettesek hivatalos személyt befolyásoltak, amikor elmentek a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. épületébe és ott megállapodtak egy ott dolgozó ügyintézővel, hogy segítsen megnyerni egy pályázatot, valamint ezért a segítségért két millió forint „előleget” is elkértek. A képviselő ezért befolyással üzérkedés megalapozott gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

Budai beszámolt arról is: a feljelentéséhez csatolta az ügyben napvilágot látott sajtóhíreket is, amelyek szerint a feljelentésben szereplő ingatlan adásvételében fontos szerepet játszott az a Berki Zsolt, akinek a neve a Városháza állítólagos eladásával kapcsolatban megjelent cikkekben is szóba került.