Magyar Orvosi Kamara: Belefulladnak a betegekbe, de ez nem látszik a kórházak falain kívül

A tömegrendezvények korlátozását, a zárt terekben valódi védettség megkövetelését vagy negatív tesztek bemutatását javasolják, és a továbbra sem rendezett ügyeleti díjak rendezését követelik.

Terjedelmes közleményt adott ki szerda délután a Magyar Orvosi Kamara (MOK). Ebben újra felhívják a figyelmet a rendkívüli iramban romló hazai járványügyi helyzetre és a járványkezelésben részt vevő egészségügyi szakemberek rendkívüli leterheltségére, amely sürgős megoldásért kiált. A LEVEGŐT! című drámai hangvételű közleményben sok más körülmény részletezése mellett azt írják, hogy a sürgőssági osztályok

gőzerővel dolgozva is belefulladnak a betegekbe.

A kórházakban – írják – újabb és újabb osztályokat alakítanak át és nyitnak meg a koronavírusos betegek ellátáshoz, és ezekre az osztályokra szemészeket, urológusokat, sebészeket és ezen osztályok nővéreit is átvezényelik. Az intenzív osztályokról azt írják, hogy noha ezen a területen szintén újabb és újabb részelegeket nyitnak, egy ponton túl racionálisan már nem bővíthetőek tovább a kapacitások.

Hiába van elég gép, ha a személyzet egyre fogyott az előző járvány óta. Megbetegedtek és meghaltak, kiégtek és kiléptek. Megfelelő számú szakszemélyzet nélkül pedig nincs valódi intenzív terápia

– figyelmeztet a MOK.

A konkrétumoknál maradva: egy most kijött miniszteri rendeletre hivatkozva azt írják, hogy húsz intenzív ágyra mindössze egy szakorvost és öt nővért ír elő a szaktárca. Az utasítás a nővérektől elvárt tudást nem részletezi, emellett „szemérmesen hallgat a szükséges gyógytornászokról, fizioterapeutákról, a sokszor túlsúlyos betegek mozgatásához, forgatásához szükséges további személyzetről”.

4 betegre egy nővér – négyágyas szoba esetén 1 nővér/szoba. Kisebb szobák esetén nem jut nővér mindenhova. Mindez a szakmai standardok, előírások súlyos felhígítását jelenti, valódi intenzív ápolás helyett megfeszített rohanást

– szemléltetik a jelenlegi körülményeket.

A közlemény szerint a legnagyobb baj mégis az, hogy az előző hullámban több helyen ezt az arányt sem tudták tartani, s most is egyre inkább ez a veszély fenyeget. A végeredmény, mint írják, akkor is a lélegeztetett betegek nemzetközi összehasonlításban is igen nagyarányú halálozása volt, és most is ez várható. Hozzáteszik: a szakma véleménye szerint a magas halálozás nem a gépek, nem az orvosok, hanem a nővérek, szakdolgozók hiányával magyarázható. A közlemény kitér arra, hogy a megfeszített munka nemcsak itthon, máshol is jellemző, ám Magyarországon az ügyeleti díjakat mindmáig nem rendezték, így a túlhajszolt személyzet éjjel és hétvégén, ünnepnapokon a normál óradíjánál is kevesebbért küzd a rájuk bízott életekért.

Az orvosi kamara arra is figyelmeztet, hogy jelenleg a küzdelmeikből szinte semmi nem hallatszik ki az egészségügy falain kívülre, az emberek nem is nagyon vesznek tudomást a járványról.

Szerintük, ha a magyar társadalom nem akar karácsonyra rengeteg halottat, akkor a következő intézkedésekre van szükség:

rendezzék az ügyeleti díjazást,

emeljék meg érdemben a szakdolgozói béreket,

kezdjék meg az egészségügy problémáinak érdemi kezelését.

Szerintük a kórházakat elöntő betegáradat megfékezéséhez be kell szüntetni a tömegrendezvényeket is, illetve valós tartalommal megtöltött védettségi igazolványokhoz, friss negatív PCR-teszthez kell kötni a szórakozóhelyek, éttermek, színházak, mozik látogatását. A MOK éles kritikát fogalmaz meg az oltást a legfontosabb védekezési eszközként felmagasztaló hivatalos kommunikációval szemben is.

Az oltás védelme hetekkel később jelentkezik, a járvány meg most tombol

– mutat rá a MOK közleménye.