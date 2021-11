Gattyán: 10 millióan nem költözhetnek el

Jakupcsek Gabriella interjúja Gattyán Györggyel, az egyetlen magyar kézben lévő globális internetes cég tulajdonosával.

A teljes videó itt megnézhető:

Magyarországon rendhagyó, hogy egy milliárdos nagyvállalkozó őszintén beszéljen a magánéletéről, családjáról és a motivációiról. Jakupcsek Gabriella élt a szokatlan lehetőséggel, hogy a legnagyobb magyar internet milliárdost nem a vagyonáról, hanem a hátteréről, sikereiről és kudarcairól kérdezte.

J.G.: Úgy tudom, hogy Ön mindig rendszerekben gondolkozik?

G.Gy.: Imádom a rendszereket.

J.G.: Látom az az erőssége, a rendszerek és ahhoz választja az embereket. Azt, akit 20 évvel ezelőtt felvett, azt ma is fel tudná még venni? Mi volt az, ami 20 évvel ezelőtt kellett? Mi volt, ami 10 évvel ezelőtt kellett és mi az, amit most tart prioritásnak, ha munkatársat választ?

G.Gy.: Én megfogalmaztam magamban és 100%-ban tudom, hogy minden emberben ott az érték és a vezető vagy a rendszert tervező ember felelőssége, hogy azt az értéket fölfedezze. Segítsen az adott embernek is fejlődnie és eszerint megtalálni a rendszerben a helyét.

J.G.: Talán ez egy probléma a mi attitűdünkben, hogy nagyon elkeseredünk, hogy másnak mindig könnyebb vagy hogy persze, ő gazdag, ő megteheti. Közben az Ön életében is bizonyára vannak veszteségek, különben nem filozofálna ezen ennyit.

G.Gy.: Nyilván a magyarságnak is voltak nagyon erős, pozitív korszakai. Voltak nehezebb korszakai is, de a magyarság, a magyar nyelv mindig túlélte a káoszban. És persze lehet mondani azt, hogy Magyarország nem nagy négyzetkilométerre, de azért van 10 millió ember, aki, ha akar, akkor nagyon is össze tud fogni és oda tudja tenni magát. Nyilván ez megint a körülményektől függ. Hogyha jobbra-balra cibálják a magyarságot, akkor ez nehéz.

J.G.: Az ön vállalata is itt maradt Magyarországon a közel 10 éves adóhatósági hercehurca ellenére. Közben ráadásul elindultak a nemzetközi piacra is.

G.Gy.: Talán úgy fogalmaznék, hogy van magyarországi cégközpontunk, de ezáltal ugye van nemzetközi célközpontunk és Luxemburgban van. Igyekszünk mindig a lehető legjobb tevékenységet megtalálni, kihozni azokat a projekteket, amik segítik azt, hogy ezt a nemzetközi terjeszkedést támogassuk. De akármi is történik, én magyar vagyok, a legjobban magyarul beszélek, magyarul gondolkodom. Én nagyon szeretek magyar lenni, tehát ezért küzdök, mert elköltözhettünk volna vagy elmehettünk volna a fenébe, de nem. 10 millió ember nem hagyhatja el az országot csak azért, mert valaki, valamiért picit túlhúzza a húrt. Nem lehet. Akkor bele kell állni, szépen, csendben, nyugodtan. Mindenki nem mehet el.