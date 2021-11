Parlament előtt a javaslat a képviselők kötelező oltásáról

Megszűnne annak a képviselőnek a megbízatása, aki december 31-éig nem oltatja be magát.

Ahogy ígérte, benyújtotta határozati javaslatát Bencsik János az országgyűlési képviselők kötelező oltásáról. A független képviselő szerint arra az állampolgárok egészségének, életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében van szükség.

Bencsik János javaslata szerint

megszűnne annak a képviselőnek a megbízatása, aki 2021. december 31-éig nem oltatja be magát.

Indoklása szerint a kormány rendeletei alapján november 1-jétől a munkáltatók kötelezővé tehetik dolgozóiknak az oltást, ami egyes állami foglalkoztatóknál mindenkinek kötelező lesz. Emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, Such György élt is a lehetőséggel, kötelezővé tette a védőoltást december 31-éig minden országgyűlési alkalmazottnak. Ha valaki mégsem oltatja be magát, azt 2022. január 1-től fizetés nélküli szabadságra küldik.

A képviselőknek ezt nem írhatja elő az Országgyűlés Hivatala, őket csak jogszabályban kötelezhetik az oltás felvételére, amit Bencsik János indokoltnak tart a példamutatás, a társadalmi méltányosság miatt is.

Szerinte fontos, hogy az országgyűlési képviselők

jelképesen is közösséget vállaljanak azokkal, akik felelősen jártak el, és bátorítást nyújtsanak a kételkedőknek. Társadalmilag pedig úgy méltányos, hogy ha egy bolti eladó, pedagógus, vagy buszvezető számára kötelezővé tehető a vakcina felvétele, akkor e tekintetben ne képezzenek kivételt a törvényhozás tagjai sem.