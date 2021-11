Munkaerőhiány miatt nem nyitott újra a kiskunhalasi járványkórház

A romló járványadatokra reagálva az EMMI november 10-én döntött arról, hogy a Kiskunhalasi Mobil Járványkórháznak újra meg kell nyitnia. A határozat hétfőtől érvényes, ennek ellenére a kórház azóta sem fogad betegeket – írta a Magyar Hang.

Ahogyan azt korábban megírtuk, a mobilkórházat tavaly áprilisban két és fél hét alatt húzták fel, majd idén május 31-én zárták be a betegellátási feladatok csökkenése miatt. Kásler Miklós miniszteri határozata szerint most újra be kell vonni az egészségügyi intézményt a koronavírusos betegek ápolásába. Azonban a Magyar Hang értesülése szerint a kórház még nem készült fel a betegfogadásra. Az újranyitást leginkább a humánerőforrás-problémák gátolják, technikai akadálya nincs, elegendő gép áll rendelkezésre.

Kásler Miklós utasítása tartalmazza azt is, hogy az ilyen jellegű problémákat központi szinten kell megoldani, így az intézményeknek kötelező jelenteniük az Országos Kórházi Főigazgatóság felé. A Magyar Hang azóta kereste az EMMI-t és a Kormányzati Tájékoztatási Központot is azzal, hogy érkezett-e hozzájuk ilyen jelentés az intézménytől, de még nem kaptak választ.

A múlt hét csütörtöki kormányinfó témái között előzetesen nem szerepelt, de újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, a kórház újranyitása bármikor megtörténhet.

A kiskunhalasi járványkórház központi utasítás szerint 96 normál és 11 intenzív covidágyat köteles üzemeltetni.