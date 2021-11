Újabb Magyar Közlöny, újabb részletek a 480 forintos üzemanyag forgalmazásáról

A kormány újabb szabályokat hozott az üzemanyagellátás biztonsága érdekében. Nem hagy kiskaput a hatósági ár kijátszására.

Megjelent a Magyar Közlönyben az az Orbán Viktor által jegyzett kormányrendelet, amely szerint nyilvántartásba veszik a bejegyzett üzemanyagtöltő állomások üzemeltetőit. Nekik november 18-áig (csütörtökig) írásban be kell jelenteniük, hogy a hétfőtől érvényes 480 forintos hatósági árral is vállalják a benzinkutak üzemeltetését.

Aki nem, azt kérésére törlik a nyilvántartásból. Azt is, aki üzemszünetet rendel el, vagy a hatósági árnál drágábban árulja az üzemanyagot. A rendelet szerint az üzemanyagtöltő állomás köteles olyan benzint és gázolajat forgalmazni, amelyre a korábbi rendelet alapján vonatkozik a hatósági ár, ha a rendelet hatálybalépése előtti három hónapban is forgalmazta már azokat. Ha más terméket árul, azokat is 480 forintos literenkénti áron kell eladnia.

Üzemszünetet kell hirdetnie, ha a fogyasztókat egy héten belül 48 órán át nem tudja kiszolgálni. Más okból üzemszünetet nem hirdethet. Az üzemszünet alatt az üzemanyagtöltő állomáson egyéb kereskedelmi tevékenység sem folytatható. Az üzemszünetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak írásban, legkésőbb 24 órán belül jelenteni kell. A szokásosnál rövidebb sem lehet a nyitvatartási idő.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi a szabályok betartását és 100 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot szab ki, ismételt jogsértésnél legalább egy napra, legfeljebb fél évre be is zárathatja a benzinkutat.

Ezt az üzemeltetőnek 24 órán belül be kell jelentenie. Utána a szakminiszter dönt arról, indokolt-e másik nyilvántartott szolgáltatóval a helyettesítés. Ha igen, akkor kijelöli az érintett üzemanyagtöltő állomás 30 kilométeres vonzáskörzetében lévő, a lakosság igényeinek kielégítésére alkalmas nyilvántartott szolgáltatót az érintett üzemanyagtöltő állomás üzemeltetésére.